Boll im Achtelfinale

Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) ist beim World-Tour-Turnier im tschechischen Olmütz ins Achtelfinale eingezogen. In der ersten Runde besiegte der ehemalige Weltranglistenerste den Ägypter Omar Assar 4:0 nach Sätzen.



Der Weltranglistensiebte ist bei dem mit 100.000 US-Dollar dotierten Turnier topgesetzter Spieler und neben Ruwen Filus (Fulda) und Bastian Steger (Bremen) einer von drei deutschen Teilnehmern. Deutschlands bestplatzierter Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg/Nr. 4) hatte seine Teilnahme abgesagt, weil er sich auf die Mannschafts-EM in Luxemburg (13. bis 17. September) vorbereiten möchte. Auch die chinesische Weltelite ist nicht am Start. Diese nimmt in der Regel nur an den sechs höher dotierten Turnieren der Platinum-Serie teil.

Beim Turnier der ITTF World Tour wird das neue "Multi-Ball-System" getestet: Der Schiedsrichter wirft den Spielern Bälle zu, dadurch sollen die Pausen zwischen den Ballwechseln verkürzt und die Attraktivität für Fernsehübertragungen gesteigert werden.