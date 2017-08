Ovtcharov im Endspiel der Bulgaria Open

Western & Southern Open Women Single Live WTA Cincinnati: Halbfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 2 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight Pressekonferenz National Rugby League Broncos -

Dimitrij Ovtcharov greift bei den Bulgaria Open in Panagjurischte nach seinem achten Titel auf der Tischtennis-World-Tour. Der Weltranglistenvierte setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen Quadri Aruna aus Nigeria nach 1:3-Satzrückstand 4:3 durch.

Im Viertelfinale am Mittag hatte Ovtcharov nach dem ersten Satz (11:6) von der Aufgabe seines Gegners Mizuki Oikawa aus Japan profitiert.

Im Endspiel des mit 130.000 Dollar dotierten Turniers trifft der topgesetzte Ovtcharov am Sonntag auf den Japaner Kenta Matsudaira, Nummer zwei der Setzliste. In diesem Jahr hat die deutsche Nummer eins bereits die Indian und China Open gewonnen.

Ovtcharov (28) war als einziger deutscher Spieler nach Bulgarien gereist, um sich im Anschluss gezielt auf die Mannschafts-EM in Luxemburg (13. bis 17. September) vorzubereiten. "Ich habe mich bewusst für das Turnier in Bulgarien und gegen eine mögliche Teilnahme acht Tage später an den Czech Open entschieden", sagte er.