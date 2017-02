Ovtcharov gewinnt India Open

Sonntag, 19.02.2017

Ovtcharov kassierte für seinen Erfolg 18.000 Dollar (ca. 17.000 Euro) Preisgeld.

Im Viertel- und Halbfinale hatte die deutsche Nummer eins gegen die Japaner Yoya Oshima und Koki Niwa jeweils in sieben Sätzen Schwerstarbeit verrichten müssen. Bei den India Open war Ovtcharov 2010 auch sein erster Triumph auf der World Tour gelungen, die in diesem Jahr zwölf Turniere und das Saisonfinale der besten 16 Spieler umfasst. Vor zwei Wochen gewann Ovtcharov das Europe Top 16 in Antibes/Frankreich.

