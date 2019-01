Australian Open: Zverev von Raonic überrannt - später Djoker und Williams

Der siebte Tag der Australian Open in Melbourne hat das Aus des letzten Deutschen gebracht. Alexander Zverev scheiterte deutlich an Milos Raonic. Später sind Novak Djokovic und Serena Williams dran.

Alexander Zverev (21) ist im Achtelfinale überraschend deutlich ausgeschieden. Der Weltranglistenvierte aus Hamburg unterlag dem an Position 16 gesetzten Kanadier Milos Raonic nach einer enttäuschenden Vorstellung in 1:59 Stunden 1:6, 1:6, 6:7 (5:7). Damit sind in Melbourne alle deutschen Einzelspieler ausgeschieden.

Nach den ersten fünf Spielen schmiss Zverev zum ersten Mal frustriert seinen Schläger, nach den Doppelfehlern Nummer sechs und sieben zum 1:4 im zweiten Satz rastete Zverev dann völlig aus und schlug das Spielgerät ganze achtmal auf den Boden, ein Ballkind brachte sich lieber in Sicherheit.

Immerhin fand der Weltranglistenvierte etwas besser in die Partie und war Raonic für Minuten ein ebenbürtiger Gegner. Zverev brachte seine Aufschläge sicher durch, Raonic schlug mit Assen und Servicewinnern zurück.

Zwar wehrte Zverev beim Stand von 4:5 im dritten Durchgang noch Raonics erste Matchbälle ab, führte im Tiebreak 4:2, verpasste jedoch die Wende. Zehn Doppelfehler und zahllose Unkonzentriertheiten waren an diesem Tag in Melbourne zu viel.

Naomi Osaka und Jelena Switolina im Viertelfinale

US-Open-Siegerin Naomi Osaka hat derweil zum ersten Mal in ihrer Karriere das Viertelfinale beim Grand-Slam-Auftakt in Melbourne erreicht. Die 21 Jahre alte Japanerin gewann gegen die an Position 13 gesetzte Lettin Anastasija Sevastova nach 1:47 Stunden 4:6, 6:3, 6:4. In der Runde der besten Acht trifft Osaka am Mittwoch auf Jelena Switolina.

Die Ukrainerin, die im vergangenen Jahr beim WTA-Saisonfinale in Singapur triumphiert hatte, setzte sich gegen Madison Keys (USA/Nr. 17) nach 1:36 Stunden 6:2, 1:6, 6:1 durch. Switolina (24) war auch 2018 ins Viertelfinale der Australian Open eingezogen, bislang wartet die 13-malige Turniersiegerin noch auf ihr erstes Halbfinale bei den vier Grand Slams.

Die wichtigsten ATP-Ergebnisse des Tages im Überblick

Milos Raonic Alexander Zverev (GER/4) 6:1, 6:1, 7:6 Borna Coric Lucas Pouille (7 Uhr) Kei Nishikori (JPN/8) Pablo Carreno Busta (8 Uhr) Novak Djokovic (SRB/1) Daniil Sergejewitsch Medweded (10.15 Uhr im LIVETICKER)

Die wichtigsten WTA-Ergebnisse des Tages im Überblick