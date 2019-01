Australian Open: Roger Federer verliert im Achtelfinale gegen Tsitsipas

Titelverteidiger Roger Federer (37) ist bei den Australian Open überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Der Schweizer verlor gegen den 17 Jahre jüngeren Griechen Stefanos Tsitsipas nach 3:45 Stunden 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7) und damit nach 17 Siegen in Serie wieder ein Match in Melbourne. 2017 und 2018 hatte Federer beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres triumphiert.

Der Weltranglisten-15. Tsitsipas ist der erste Grieche überhaupt im Viertelfinale eines Majors. Im vergangenen Jahr hatte er bereits das Achtelfinale in Wimbledon erreicht und in Stockholm seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Am Dienstag trifft Tsitsipas auf Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 22), der Vorjahresfinalist Marin Cilic (Kroatien/Nr. 6) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4 bezwang.

Federer hatte im zweiten Satz acht Breakbälle vergeben, Tsitsipas bestrafte den Grand-Slam-Rekordchampion im Tiebreak dafür. Im dritten Durchgang nutzte der Außenseiter seine dritte Chance bei Aufschlag Federer zum Satzgewinn.

Federer nahm seinem Kontrahenten nicht einmal das Service ab und verlor nach den US Open zum zweiten Mal in Folge bei einem Grand Slam im Achtelfinale.

Australian Open: Die Achtelfinals der Herren