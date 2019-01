Ein Tag zum Vergessen: Kerber kassiert deutlichste Grand-Slam-Klatsche

So deutlich ist Angelique Kerber bei einem Grand Slam noch nie vom Feld geschossen worden: Das 0:6, 2:6 gegen Danielle Collins war der erste Rückschlag in der Zusammenarbeit mit Trainer Rainer Schüttler.

Die deftigste Grand-Slam-Klatsche ihrer Karriere hatte deutliche Spuren hinterlassen, doch Angelique Kerber stemmte sich erfolgreich gegen die aufkommende Wut. Ihr Dickkopf, der sie bis zum Wimbledonsieg getragen hatte, ließ keinen Gefühlsausbruch mehr zu.

"Dieses Turnier wird für mich immer etwas Besonderes bleiben. Daran kann keine Niederlage etwas ändern", sagte Kerber mit fester Stimme und ohne eine einzige Regung im Gesicht.

Damit ist Alexander Zverev der letzte deutsche Profi im Turnier. Der Weltranglistenvierte trifft in der Nacht zum Montag auf den Kanadier Milos Raonic (ca. 3.30 Uhr im LIVETICKER).

Rittner lobt Collins: "Hat das perfekte Match gespielt"

Die Erklärung für das plötzliche Achtelfinal-Aus bei den Australian Open, für das völlig überraschende 0:6, 2:6 gegen Danielle Collins aus den USA, hatte Kerber zu diesem Zeitpunkt längst formuliert und mehrfach wiederholt: "Es war heute einfach nicht mein Tag", sagte sie immer wieder mit Nachdruck. Collins hatte zudem dafür gesorgt, dass er schon nach 56 Minuten zu Ende war. "Sie hat das perfekte Match gespielt", lobte Bundestrainerin Barbara Rittner.

Bis zur Erstrundenpartie am vergangenen Montag gegen die deutsche Nummer zwei Julia Görges war Collins (25) kein einziger Sieg bei den Grand Slams gelungen. Kerber hatte in der ersten Turnierwoche nicht nur ihren 31. Geburtstag, sondern auch ihren 100. Erfolg bei den Majors gefeiert. Nach der Vorbereitung an der Seite ihres neuen Trainers Rainer Schüttler meisterte sie die drei ersten Runden ohne Mühe, sie galt als eine der größten Turnierfavoritinnen.

Kerber ratlos: "Ich treffe keinen Ball"

Dem Tempo, das die frühere Collegespielerin Collins anschlug, hatte Kerber jedoch nichts entgegenzusetzen. Nach elf Minuten lag sie 0:4 zurück, nach 20 Minuten war der erste Satz bereits verloren. "Ich treffe keinen Ball", jammerte Kerber, ließ ihren Frust am Schläger aus und bekam dafür eine Verwarnung. Kaum einen Ball spielte sie über die T-Linie hinaus und damit der ultra-aggressiven Collins in die Karten. "Angie haben Länge und die Quote beim Aufschlag gefehlt", analysierte Rittner, "so hat sie nur reagieren können."

Weniger Spiele hatte Kerber nie zuvor in einem Grand-Slam-Match gewonnen, ähnlich deutliche Pleiten kassierte sie 2012 in Melbourne gegen Maria Scharapowa (1:6, 2:6) und 2014 in Paris gegen Eugenie Bouchard (1:6, 2:6). "Ich schaue aber nicht in die Vergangenheit und auch nicht in die Zukunft", sagte Kerber trotzig: "Ich habe auf dieser Reise alles gegeben, jetzt ist sie zu Ende. Das muss und werde ich akzeptieren. Die Saison ist noch lang."

Rittner glaubt nicht an Krisenjahr 2.0

Parallelen zum Krisenjahr 2017, als sie bei den Australian Open als Titelverteidigerin ebenfalls im Achtelfinale gescheitert und anschließend in der Weltrangliste weit abgerutscht war, verbieten sich daher. "Ich glaube nicht, dass sie in eine Spirale wie damals gerät", sagte Rittner: "Angie geht ihren Weg und sieht auch schon wieder das Positive. Das kann man nicht mit 2017 vergleichen."

Nach ihrer Rückkehr aus Australien wartet auf Kerber und ihr Team jedoch eine Menge Arbeit. Die denkwürdige Niederlage wird auch zur Bewährungsprobe für ihr Verhältnis zu Coach Schüttler. Es wird sich erst herausstellen, ob der Ex-Profi mit seinem Einfluss auf die dickköpfige Kerber dafür sorgen kann, dass der Achtelfinal-Sonntag in Melbourne ein Ausrutscher bleibt.

Angelique Kerbers Bilanz bei den Australian Open