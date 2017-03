Matt O'Connor wird neuer Leicester-Coach

Dienstag, 21.03.2017

Mauger wird am Samstag im Premiership-Spiel gegen Northampton zum vorerst letzten Mal bei den Tigers auf dem Trainerstuhl sitzen.

O'Connor wird das Amt Anfang April übernehmen, wenn seine Visa-Probleme beseitigt sind. Der Australier arbeitete bereits von 2010 bis 2013 in Leicester und gewann in dieser Zeit drei Mal die Premiership. Zuletzt war er in Leinster und interimsweise bei den Queensland Reds tätig.

"Wir sind sehr erfreut, dass Matt O'Connor unser Angebot angenommen hat, an die Welford Road zurückzukehren", sagte Tigers-Boss Peter Tom: "Maßgeblich für unsere Entscheidung war seine Erfahrung in der Premiership und sein Wissen darüber, wie man diesen Wettbewerb gewinnt."

