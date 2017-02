DRV-Teammanager: "Das Rugby-Fieber steigt"

Freitag, 24.02.2017

"Dass der WM-Pokal in Deutschland ausgestellt wird, verdeutlicht unsere Chancen und steigert den Siegeswillen zusätzlich. Wir haben Großes vor und hoffen auf die Unterstützung Deutschlands", sagte Mohr. Zuletzt wurde der Cup zwei Mal in Serie von den All Blacks aus Neuseeland gewonnen.

Mit Offenbach kehrt die deutsche Mannschaft an den Ort zurück, an dem zum Auftakt der sensationelle 41:38-Sieg gegen Rumänien gelang. Mohr ist zuversichtlich, dass die damalige Marke von 2500 Zuschauern überboten wird.

"Wir merken, wie in Deutschland das Rugby-Fieber steigt", so Mohr.

