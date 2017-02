Rugby-Star Vickerman tot

Sonntag, 19.02.2017

Die Sportseite gringbergsports berichtet, dass seine Frau den gebürtigen Südafrikaner am Samstagmorgen tot im gemeinsamen Haus aufgefunden habe. Die Polizei habe noch kein offizielles Statement abgegeben, ermittle aber in Richtung eines Suizids.

Der 37-Jährige lief in seiner aktiven Laufbahn 63 Mal für die Wallabies auf und beendete seine Karriere 2012 in Folge einer Beinverletzug. Anschließend arbeitete er in der Immobilienbranche und engagierte sich beim Sydney University Rugby Club. Vickermann hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.