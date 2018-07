Tour de France: 21. und letzte Etappe heute live im TV, Livestream, Liveticker

Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale World Matchplay World Matchplay: Finale IndyCar Series Honda Indy 200 BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Viertelfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Halbfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale NBA Team Africa -

Die Gesamtwertung ist zwar bereits entschieden, am letzten Tag der Tour de France kommt es allerdings nochmal zum Showdown der schnellsten Männer beim traditionellen Abschluss auf dem Champs-Elysees ab 16 Uhr im LIVETICKER). SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zur 21. Etappe der Tour sowie der Übertragung im Fernsehen und im Internet.

Geraint Thomas hat den Toursieg nach dem entscheidenden Zeitfahren bereits schon sicher. Er wird die Rundfahrt vor Tom Dumoulin und seinem Teamkollegen Chris Froome gewinnen.

Tour de France: Das Streckenprofil der 21. Etappe

Die letzte Etappe führt von Houilles nach Paris, wo sie wie jedes Jahr auf dem berühmten Champs-Elysees endet. Das eigentliche Ziel wird dabei bereits nach 61,5 Kilometern erreicht. Im Anschluss drehen die Fahrer allerdings noch acht weitere Runden auf dem Zielparcours, bevor das Teilstück nach 116 gefahrenen Kilometern endet.

Das Profil ist dabei weitgehend flach und prädestiniert für einen Massensprint.

© letour.fr

Tour de France: Die 21. Etappe heute live im TV und Livestream

Die letzte Etappe der diesjährigen Tour de France beginnt erst um 16:15 Uhr und endet voraussichtlich zwischen 19:01 Uhr und 19:19 Uhr. Im Gegensatz zu den vorigen Etappen überträgt Das Erste diesmal die gesamte Etappe ab dem Start und bietet die Übertragung auch als Livestream an.

Auch Eurosport 1 zeigt die Etappe in ihrer gesamten Länge und bietet ebenso einen kostenlosen Livestream an.

21. Etappe der Tour de France im Liveticker

Falls ihr keine Bilder vom Abschluss der Tour de France sehen könnte, über das Geschehen aber trotzdem informiert bleiben wollt, könnt ihr den SPOX-Liveticker zur Etappe verfolgen.

Tour de France: Die Träger der Wertungstrikots nach der 20. Etappe

Die Entscheidungen in allen Wertungen sind bereits vor der letzten Etappe gefallen. Peter Sagan und Julian Alaphlippe können in der Punkte- und Bergwertung rechnerisch schon seit mehreren Etappen nicht mehr verdrängt werden und der Vorsprung von Pierre Latour in der Nachwuchswertung ist auch beträchtlich.

Das Gelbe Trikot wird auf der Schlussetappe aus Tradition sowieso nicht mehr angegriffen.

Gelbes Trikot (Gesamtklassement): Geraint Thomas (Team Sky)

Grünes Trikot (Sprintwertung): Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Gepunktetes Trikot (Bergwertung): Julian Alaphillipe (Quick - Step Floors)

Weißes Trikot (Bester Jungrofi): Pierre Roger Latour (AG2R La Mondiale)

Tour de France: So liefen die bisherigen 20 Etappen

Geraint Thomas zeigte sich die ganze Tour über als der konstanteste und beste Fahrer, sodass er in Paris verdient ganz oben auf dem Podium stehen wird. Eine Überraschung waren die schwankenden Leistungen des vierfachen Tour-Siegers Chris Froome. Dieser zeigte in den Bergen immer wieder Schwächen, wurde am Ende aber immerhin Dritter.

Bei den Sprintern überzeugten vor allem Fernando Gaviria und Dylan Groenwegen, die jeweils zwei Massenankünfte für sich entscheiden konnten. Auch Alaphilippe und Sagan konnten neben ihren Wertungstrikots noch zwei beziehungweise drei Etappen gewinnen.

Tour de France: Alle Etappen in der Übersicht