Tour de France 2018: Alle Infos, TV-Übertragung, Termine

Am 7. Juli beginnt die Tour de France 2018 - auf einer Insel vor dem französischen Festland. Hier gibt's alle Infos zur diesjährigen Rundfahrt durch die Grande Nation.

Chris Froome, der die Tour in vier der letzten fünf Jahren gewinnen konnte, hofft vor dem Giro d'Italia im Mai immer noch auf die Starterlaubnis für das Rennjahr 2018. Bei dem Briten wurde im Dezember eine positive Dopingprobe bekannt.

Wann und wo startet die Tour de France 2018?

Traditionsgemäß beginnt die Tour de France jedes Jahr an einem anderen Ort. 2018 wird die erste Etappe am 7. Juli auf der Insel Noirmoutier starten. Diese befindet sich in der Region Pays de la Loire im Nordwesten Frankreichs. Hauptstadt der Region ist Nantes.

Von dort aus geht es wie gewohnt über 21 Etappen durch nahezu das ganze Land. Am 29. Juli findet die finale 21. Etappe auf den Pariser Champs-Elysees statt.

Die Etappen der Tour de France 2018

Etappe Von Nach Streckenlänge (in km) 1 Noirmoutier-En-Ile Fontenay-Le-Comte 189 2 Mouilleron La Roche-Sur-Yon 183 3 Cholet Cholet 35 4 La Baule Sarzeau 192 5 Lorient Quimper 203 6 Brest Guerledan 181 7 Fougeres Chartres 231 8 Dreux Amiens 181 9 Arras Roubaix 154 10 Annecy Le Grand-Bornand 159 11 Albertville San Bernardo 108 12 Bourg-Saint-Maurice Alpe d'Huez 175 13 Bourg d'Oisans Valence 169 14 Saint-Paul-Trois-Chateaux Mende 187 15 Millau Carcassonne 181 16 Carcassonne Bagneres-De-Luchon 218 17 Bagneres-De-Luchon Saint-Lary-Soulan 65 18 Trie-Sur-Baise Pau 172 19 Lourdes Laruns 200 20 Saint-Pee-Sur-Nivelle Espelette 31 21 Houilles Paris 115

Wo gibt es die Tour de France 2018 live zu sehen?

Wie in den letzten Jahren zeigt auch 2018 wieder die ARD alle Etappen der Tour de France im Free-TV. Außerdem können die Rennen im ARD-Livestream verfolgt werden.

Neben der Free-TV-Alternative gibt es noch die Option die Tour de France im Eurosport Player zu verfolgen.

Die Tour-De-France-Sieger der letzten zehn Jahre