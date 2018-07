Tour de France - 13. Etappe: Heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Swedish Open Men Single ATP Bastad: Viertelfinale Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Viertelfinale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Viertelfinale Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Viertelfinale Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: New York Glory Kickboxing Glory 55: New York Swedish Open Men Single ATP Bastad: Halbfinale Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Halbfinale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Halbfinale World Matchplay World Matchplay: Tag 1 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Halbfinale Swedish Open Men Single ATP Bastad: Finale World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Nach dem anstrengenden Kurs gestern können die Fahrer heute wieder etwas Luft schöpfen. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zur 13. Etappe der Tour de France und zeigt, wo ihr das Rennen live sehen könnt.

Geraint Thomas gewann am vorigen Tag die Königsetappe nach L'Alpe d'Huez gewonnen und somit seinen Vorsprung in der Gesamtführung ausgebaut.

Tour de France: Das Streckenprofil der 13. Etappe

Nachdem die Fahrer sich drei Tage in den hochprofilierten Strecken in den Alpen quälen mussten, wird er auf den 169,5 Kilometern von Bourg d'Oisans nach Valence wieder flacher.

Zu Beginn steht ein kleiner Anstieg der dritten Kategorie auf der Karte, danach gibt es nur noch einen zweiten kleineren Anstieg auf der gesamten Strecke. Da die meisten Sprinter nicht mehr im Fahrerfeld sind, dürfte die Etappe für Ausreißer prädestiniert sein.

Tour de France: Die 13. Etappe heute live im TV

Die 13. Etappe der Tour de France beginnt am heutigen Freitag um 13.45 Uhr, die Zielankunft wird zwischen 17.21 und 17.41 Uhr erwartet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist die TV-Übertragung wie gewohnt zweigeteilt: Den Etappenbeginn zeigt ab 13.25 Uhr One, bevor um 16.05 Uhr der Hauptsender ARD übernimmt.

Als weiterer Kanal im deutschen Free-TV zeigt Eurosport alle Rennen der Tour de France. Die Übertragung der heutigen 13. Etappe beginnt um 13.29 Uhr.

Tour de France heute im Livestream und im Liveticker

Sowohl One als auch ARD und Eurosport bieten neben der Übertragung im TV auch einen Livestream an.

Beginn Livestream 13.25 Uhr One 16.05 Uhr ARD 13.29 Uhr Eurosport

Wer die Rennen nicht live sehen kann, bleibt bei SPOX in unserem Liveticker dennoch auf dem Laufenden.

Tour de France: Das sind die aktuellen Träger der Wertungstrikots

Nach der gestrigen Etappe gab es nur eine Änderung: Der Franzose Pierre Roger Latour übernahm das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers von seinem Teamkollegen Sören Kragh Andersen.

Gelbes Trikot (Gesamtklassement): Geraint Thomas (Team Sky)

Grünes Trikot (Sprintwertung): Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Gepunktetes Trikot (Bergwertung): Julian Alaphillipe (Quick - Step Floors)

Weißes Trikot (Bester Jungrofi): Pierre Roger Latour (ag2r La Mondiale)

Tour de France: Die Gesamtwertung vor der 13. Etappe

Platz Fahrer Team Zeit 1 Geraint Thomas (GBR) Sky 49:24:43 2 Chris Froome (GBR) Sky +0:01:39 3 Tom Dumoulin (NED) Team Sunweb +0:01:50 4 Vicenzo Nibali (ITA) Bahrain - Merida +0:02:37 5 Primoz Roglic (SLO) Lotto NL-Jumbo +0:02:46 6 Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale +0:03:07 7 Mikel Landa (ESP) Movistar +0:03:13 8 Steven Kruijswijk (NED) Lotto NL-Jumbo +0:03:43 9 Nairo Quintana (COL) Movistar +0:04:13 10 Daniel Martin (IRL) UAE Team Emirates +0:05:11

Tour de France 2018: So liefen die ersten zwölf Etappen

Nach der zweiten Bergetappe am Mittwoch fuhr Thomas auch in der gestrigen Königsetappe als Gewinner ins Ziel. Zuvor gewann der Franzose Julian Alaphillipe dank eines beherzten Ausreißversuchs. In der vorherigen Etappe verbuchte John Degenkolb den ersten deutschen Etappensieg der diesjährigen Tour. Peter Sagan, Dylan Groenewegen und Fernando Gaviria hatten bislang jeweils zwei Etappensiege gefeiert.

Tour de France: Alle Etappen in der Übersicht