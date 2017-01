Australier Porte vor Gesamtsieg

Samstag, 21.01.2017

Bester Deutscher auf dem vorletzten Teilstück war der Freiburger Jasha Sütterlin (Movistar) auf Rang 69 (5:58 Minuten zurück).

Porte führt in der Gesamtwertung vor der letzten Etappe am Sonntag in Adelaide mit 48 Sekunden Vorsprung vor Chaves und Haas (51 Sekunden zurück). Paul Martens (Rostock/LottoNL-Jumbo) liegt mit 7:27 Minuten Rückstand auf dem 54. Platz.

"Ich bin glücklich darüber, wo ich gerade stehe. Ich habe mir auf die anderen ein gutes Polster erarbeitet und kann am Sonntag etwas entspannter an die Sache herangehen", sagte Porte, der zwei Kilometer vor dem Ziel der Konkurrenz mit einem kraftvollen Antritt enteilt war. Kurz nach dem Rennen blickte der Tasmanier gleich nach vorne: "Natürlich ist mein größtes Ziel im Juli die Tour de France. Die Dinge laufen gut."

Alle Mehrsport-News in der Übersicht