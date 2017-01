Tour Down Under: Ewan setzt Siegeszug fort

Freitag, 20.01.2017

Bester Deutscher wurde der Freiburger Jasha Sütterlin (Movistar) auf dem neunten Platz.

Auch in der Gesamtwertung liegt ein Australier an der Spitze. Richie Porte (BMC Racing), einer der Favoriten auf den Gesamtsieg, verteidigte die Führung erfolgreich. Er liegt 20 Sekunden vor Gorka Izagirre (Spanien/Movistar). Bester Deutscher im Klassement ist der Rostocker Paul Martens (LottoNL-Jumbo/1:19 Minuten zurück) auf Rang 41.

Die fünfte Etappe führt am Samstag über 151,5 km von McLaren Vale nach Willunga Hill. Die Rundfahrt endet mit der sechsten Etappe am Sonntag in Adelaide.

