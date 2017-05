zu Rantzau bleibt FN-Präsident

Mittwoch, 03.05.2017

Die FN-Mitgliederversammlung sprach dem 67-Jährigen am Mittwoch in Stuttgart erneut das Vertrauen aus und bestätigte Rantzau einstimmig in seinem Amt. Damit verlängert sich seine 2005 begonnene Amtszeit um weitere vier Jahre.

