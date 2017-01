Komplizierter Armbruch bei Motocrosser Roczen

Sonntag, 22.01.2017

Roczen, in der laufenden Saison Sieger der beiden ersten Läufe und 2011 jüngster Weltmeister der Geschichte (MX2), wurde bei einer Kombination von Sprüngen ausgehoben. Der Mattstedter verlor die Kontrolle, flog von seiner Maschine und fiel aus große Höhe gegen einen Hügel. Roczen kam sofort ins Krankenhaus.

Wie lange er aussetzen muss, ist noch nicht absehbar. Zuletzt hatte Roczen bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr beim Motocross of Nations (MXoN) für Deutschland an den Start gehen will. Zuletzt hatte er immer wieder für den Team-Wettbewerb abgesagt.

