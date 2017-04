Ammermüller/Jaminet gewinnen 1. Rennen

Samstag, 29.04.2017

In Oschersleben siegte das Duo im Porsche 911 des KÜS Team 75 Bernhard am Samstag vor Klaus Bachler/Alex Macdowall (Österreich/Großbritannien) im Schütz-Motorsport-Porsche und den Titelverteidigern Connor De Phillippi (USA) und Christopher Mies (Heiligenhaus) im Audi RS8 von Montaplast by Land-Motorsport.

Ex-Meister Maximilian Götz (Uffenheim), der im vergangenen Jahr noch in der DTM gestartet war, belegte mit seinem Partner Patrick Assenheimer aus Heilbronn im Mercedes-AMG GT3 von HTP Motorsport den 16. Rang.

Das erste von insgesamt sieben Rennwochenenden beschließt der zweite Lauf am Sonntag (13.03 Uhr/Sport1). Im Laufe der Saison folgen in der "Liga der Supersportwagen" noch zwölf weitere Rennen mit Stationen in den Niederlanden, Österreich und Deutschland.

