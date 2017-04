Este Vips holt sich Sieg bei der Formel 4

Samstag, 29.04.2017

Der Hildener Julian Hanses (US Racing) war als Sechster bester Deutscher.

Am Samstag und Sonntag folgen die Saisonrennen zwei und drei. Im Laufe der Saison finden noch sechs weitere Rennwochenenden in Deutschland und Österreich statt. Im vergangenen Jahr war Michael Schumachers Sohn Mick Vizemeister der ADAC Formel 4 geworden. Der 18-Jährige startet in dieser Saison in der Formel-3-EM.

