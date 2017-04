Nach Amputation: Mongers emotionale Worte

Mittwoch, 26.04.2017

Die "Liebe und Großzügigkeit", die er nach der Amputation seiner Beine erfahren habe, seien "fantastisch und wirklich inspirierend", schrieb Monger bei Facebook: "Eure freundlichen Worte haben mir und meiner Familie die Kraft gegeben, diese vergangene Woche durchzustehen."

Monger war am 16. April bei einem Formel-4-Rennen in Donington Park mit hoher Geschwindigkeit mit einem anderen Wagen kollidiert, die Ärzte mussten seine Beine amputieren. Sein Schicksal hatte große Anteilnahme ausgelöst. Unter anderem spendeten die Formel-1-Stars Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) und Ex-Weltmeister Jenson Button für eine Crowdfunding-Kampagne, mit der Mongers Behandlung finanziell unterstützt werden soll. Am Mittwoch lag die Summe bei knapp 900.000 Euro.

Ohne die Notfall-Ärzte an der Strecke im Donington Park und die Mediziner im Queen's Medical Center in Nottingham "wäre ich heute nicht hier", schrieb Monger: "Ich werde Euch auf ewig dankbar sein, dass Ihr mir das Leben gerettet habt."

Alles zum Motorsport