Hartings WM-Chance immer geringer

Erlebe

deinen Sport

live National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest -

Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest -

Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2

Die Chancen von Diskuswurf-Olympiasieger Christoph Harting (Berlin) auf eine Last-Minute-Teilnahme an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London (5. bis 13. August) werden immer geringer. Der 26-Jährige, der nicht ins 71-köpfige Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für den Saisonhöhepunkt berufen worden war, kam am Dienstag beim Meeting in Bellinzona/Schweiz bei seinem besten Versuch nicht über 63,34 m hinaus.



Da in seinem älteren Bruder Robert Harting (Berlin) und dem Magdeburger Martin Wierig nur zwei deutsche Werfer die London-Norm überboten haben, wäre noch ein WM-Startplatz frei. Und da derzeit nur knapp 20 Werfer weltweit die IAAF-Norm von 65,00 m erfüllt haben, das Starterfeld in London aber Platz für 32 bietet, wird anhand der bereinigten Weltrangliste (drei Sportler pro Land) aufgefüllt. In David Wrobel (64,56) liegt weiterhin noch ein Deutscher vor Christoph Harting, dessen Saisonbestleitung 64,13 m beträgt. Stichtag ist der 23. Juli.

Sprint-Hoffnung Gina Lückenkemper (Dortmund) brach derweil in Bellinzona ihre WM-Generalprobe wegen Schmerzen im linken Oberschenkel ab. Die deutsche Meisterin über 100 m verzichtete nach ihrem Vorlaufsieg in 11,31 Sekunden wegen der aufgetretenen Schmerzen auf ihre Teilnahme am Endlauf. "Es ist bei weitem nichts Schlimmes, aber mit Schmerzen rennen macht einfach keinen Spaß. Morgen schauen wir dann mal, wo der Schuh drückt", schrieb die 20-Jährige bei Facebook.

Bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt vor rund zwei Wochen hatte Lückenkemper in 11,01 über 100 m eine persönliche Bestleistung erzielt. Wegen einer Fußblessur verzichtete sie anschließend auf einen Start über ihre Paradestrecke 200 m, bei der sie damit auch beim Saisonhöhepunkt in London nicht antreten wird.

Für das sportliche Highlight in der Schweiz sorgte in der Diskus-Konkurrenz der Frauen die kroatische Olympiasiegerin Sandra Perkovic. Mit 71,41 m gelang der 27-Jährigen die größte Weite seit 1992. Der Weltrekord von Gabriele Reinsch (DDR) aus dem Jahr 1988 liegt bei 76,80 m.