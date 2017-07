Para: Dietz kritisiert TV-Desinteresse

Erlebe

deinen Sport

live National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1

Kugelstoßer Sebastian Dietz (Worms) hat nach seiner Titelverteidigung bei der Para-Leichtathletik-WM in London die deutschen TV-Anstalten kritisiert. "Es ist schade, dass die Veranstaltung nicht live bei uns übertragen wird. Es wäre die Chance gewesen, den paralympischen Sport perfekt zu präsentieren. Vor allen Dingen wäre es nicht weit gewesen", sagte der 32-jährige Dietz.

Das herausragend organisierte Event im Queen Elizabeth Olympic Park ist in Deutschland nur über den Livestream der Facebookseite "World Para Athletics" zu sehen. Ein Zuschauerrekord ist in London bereits sicher: 250.000 Tickets waren bereits im Vorfeld verkauft worden - das ist mehr als bei allen sieben vorangegangenen Weltmeisterschaften der gehandicapten Leichtathleten kombiniert.

Mit Blick auf die Para-Leichtathletik-EM 2018 in Berlin nahm Dietz seine Landsleute in die Pflicht. "Ich hoffe, dass bei uns weiter daran gearbeitet wird, dass noch ein Ruck durchgeht. Wir müssen zeigen, dass es in Deutschland auch geht", sagte der unter einer inkompletten Querschnittlähmung leidende Rio-Paralympicssieger Dietz.

Die Veranstaltung der Behindertensportler am Zuckerhut im vergangenen Jahr hatte für eine TV-Rekordquote gesorgt. Insgesamt mehr als 4,1 Milliarden Menschen verfolgten weltweit die Fernsehübertragungen von den Para-Sommerspielen.

Die Steigerung gegenüber den Paralympischen Spielen in London 2012, als es insgesamt 3,8 Milliarden TV-Zuschauer gab, betrug sieben Prozent.