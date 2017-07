Schäfer und Schulze holen Medaillen

Erlebe

deinen Sport

live National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest -

Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest -

Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2

Routinier Mathias Schulze und Nachwuchshoffnung Leon Schäfer haben bei der Para-Leichtathletik-WM in London Silber beziehungsweise Bronze gewonnen. Damit hat der Deutsche Behindertensportverband (DBS) bei "Halbzeit" der Welttitelkämpfe bislang zwölf Medaillen auf dem Konto (4 Gold/4 Silber/4 Bronze).

Der 33-jährige Schulze (Magdeburg) landete im Kugelstoßen mit einer persönlichen Bestmarke von 15,31 m hinter dem Chinesen Enlong Wei (15,64 m) auf dem zweiten Rang. "Ich habe am Anfang etwas mit Handbremse geworfen. Dann lief es aber gut, am Ende wollte ich vielleicht etwas zu viel. Jetzt bin ich glücklich", sagte Schulze, dem die linke Hand fehlt.

Für den Wurfspezialisten war es die zweite WM-Medaille nach Bronze 2013 in Lyon. Zur Belohnung will Schulze seinen Betreuer Alex Holstein in London in das Restaurant des englischen Starkochs Jamie Oliver einladen.

Rang drei für Schäfer im Weitsprung

Der oberschenkelamputierte Schäfer (20) indes kam im Weitsprung mit 6,25 m auf den dritten Rang. "Bronze, das hört sich cool an. Ich weiß noch nicht, wo die Medaille hinkommt, vielleicht ins Wohnzimmer", sagte der Leverkusener Schäfer, der bei den Paralympics in Rio 2016 Vierter geworden war.

Wegen einer Knochenkrebs-Erkrankung hatte sich der frühere Fußballer, der schon zu einem Stützpunkt-Training des DFB eingeladen war, mit zwölf Jahren ein Teil seines Beines abnehmen lassen müssen.

Schuh verpasst das Treppchen

Rennrollstuhlfahrer Marc Schuh (Köln) verpasste über 200 m das Treppchen und wurde Fünfter. Der Doktorand für Kernphysik muss damit weiter auf Edelmetall über diese Distanz warten.

Bei der letzten Para-WM der Leichtathleten 2015 in Doha/Katar kam die deutsche Auswahl auf insgesamt 24 Medaillen (8 Gold, 7 Silber, 9 Bronze).