Darts-WM: Robert Marijanovic scheitert nach Krimi an Richard North

Dramatischer Auftakt in den deutschen Tag bei der Darts-WM 2019 (JETZT LIVE auf DAZN): Robert Marijanovic hat nach einem kapitalen Einbruch den Sprung in die zweite Runde verpasst.

Der 38-Jährige lag gegen den Engländer Richard North bereits 2:0 in den Sätzen in Führung und legte unter anderem im zweiten Satz mit 147 das bisher höchste Checkout des Turniers hin, ehe er komplett den Faden verlor und am Ende doch mit 2:3 unterlag.

Damit geht für Marijanovic die Negativserie im Ally Pally weiter. Auch bei seiner vierten WM-Teilnahme schaffte es der für den Fußball-Drittligisten Karlsruher SC startende Marijanovic nicht über die erste Runde hinaus. Bereits am Donnerstag war mit Martin Schindler schon der erste Deutsche am Neusseländer Cody Harris mit 2:3 gescheitert.

North kam nach einem schwachen Start immer mehr auf und brillierte am Ende mit 10 Maximum-Aufnahmen. Direkt mit seinem ersten Match-Dart machte der 28-Jährige dann alles klar.

Hopp gegen Noppert gefordert

Nun ruhen die deutschen Hoffnungen vor allem auf Max Hopp, der im letzten Match der Nachmittags-Session auf den Niederländer Danny Noppert (zum LIVETICKER) trifft.

Am Abend tritt auch noch der Weltranglistenerste Michael van Gerwen ans Oche.

Der vierte Deutsche Gabriel Clemens (Honzrath) bestreitet am Sonntag sein Erstrundenmatch gegen Aden Kirk (England).

Die Partien im Überblick: