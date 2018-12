Darts-WM: Hopp über mögliches Duell mit MvG - "Größte Herausforderung meiner Karriere"

Am Samstag beginnt für Max Hopp die Darts-WM (alle Matches LIVE auf DAZN). Deutschlands Nummer 1 steigt als gesetzter Spieler erst in der zweiten Runde ein und bekommt es dabei mit dem Sieger der Partie zwischen Danny Noppert (Niederlande) und Royden Lam (Hongkong) zu tun, die bereits am Freitagabend aufeinandertreffen.

"Ich gehe stark davon aus, dass es Danny Noppert wird", sagte Hopp im Interview mit DAZN und SPOX: "Ich schätze uns beide in etwa gleichauf ein." In der Tat ist Noppert ein gefährlicher Gegner mit viel BDO-Erfahrung, der an einem guten Tag jedem Gegner das Leben schwer machen kann.

Hopp: Duell mit MvG "größte Herausforderung meiner Karriere.

"Nichtsdestotrotz bin ich in Form und möchte unbedingt gegen Michael van Gerwen spielen", meinte Hopp, der die beste Saison seiner bisherigen Karriere hinter sich hat.

Sollte der Maximiser die dritte Runde erreichen, würde er aller Voraussicht nach am 22. Dezember auf die Nummer 1 der Welt treffen. "Gegen MvG im Ally Pally zu spielen, wäre die größte Herausforderung meiner bisherigen Karriere", so Hopp.