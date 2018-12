Darts-WM: Anderson zittert nur kurz - erster Hopp-Gegner steht fest

Doppelweltmeister Gary Anderson hat die 3. Runde der Darts-WM in London erreicht. In der 2. Runde setzte sich der Schotte mit 3:1 gegen Kevin Burness durch.

Nach einer 1:0-Satzführung ließ Anderson zwischenzeitlich etwas nach und gab Satz zwei ab. In der Folge fing er sich aber und gewann die Sätze drei (3:0) und vier (3:0) locker. Bereits mit dem ersten Matchdart machte er alles klar.

Zuvor wurde in einem Erstrundenspiel der erste Gegner des besten deutschen Dartsspielers Max Hopp ermittelt: Danny Noppert gewann dabei mit 3:0 gegen Royden Lam. Das Duell zwischen Noppert und Hopp steigt am Samstagnachmittag. In der 2. Runde stehen außerdem Chris Dobey und Ted Evetts.

Stromausfall im Ally Pally

Bereits am Nachmittag setzte sich Jamie Lewis in der 2. Runde gegen den Martin-Schindler-Besieger Cody Harris durch. Die Erstrunden-Partien zuvor entschieden Michael Barnard, Alan Tabern und Kevin Burness für sich.

Bei der Partie von Burness gegen Paul Nicholson kam es im Ally Pally zu einem Stromausfall. Nach kurzer Zeit kehrte das Licht aber in die Halle zurück und das Spiel wurde zu Ende gespielt. Weltmeister Rob Cross reagierte humorvoll auf den Vorfall. Er twitterte: "Do you need an electrician?" Vor seiner Karriere als Darts-Spieler arbeitete Cross als Elektriker. Daher rührt auch sein Spitzname "Voltage".

Darts-WM 2019, Tag 2: Partien, Ergebnisse

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1. Runde Michael Barnard Jose De Sousa 3:2 1. Runde Alan Tabern Raymond Smith 3:2 1. Runde Paul Nicholson Kevin Burness 0:3 2. Runde Jamie Lewis Cody Harris 3:2 1. Runde Danny Noppert Royden Lam 3:0 1. Runde Simon Stevenson Ted Evetts 0:3 1. Runde Chris Dobey Boris Koltsov 3:0 2. Runde Gary Anderson Kevin Burness 3:1

Darts-WM 2019, Tag 3: Partien, Zeitplan