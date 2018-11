Grand Slam of Darts: Max Hopp trifft in Gruppe auf Peter Wright

Deutschlands bester Darts-Profi Max Hopp hat bei der Auslosung zum Grand Slam of Darts eine schwierige, aber nicht unmögliche Gruppe erwischt.





Beim Turnier, das am kommenden Wochenende (LIVE auf DAZN) in Wolverhampton ausgetragen wird, trifft der 22-Jährige in Gruppe E auf den Weltranglisten-Zweiten Peter Wright (Schottland) auf den Engländer Josh Payne sowie den Waliser Jim Williams.

In der Vorrunde spielt dabei zunächst Jeder gegen Jeden, die besten beiden Profis jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Hopp im Kampf um Achtelfinale nicht chancenlos

Während ein Sieg gegen "Snakebite" Wright einer Sensation gleich käme, stehen die Chancen in den anderen beiden Gruppenspielen für Hopp durchaus nicht schlecht.

Hopp hatte zuletzt mit dem Halbfinal-Einzug bei den European Darts Championships in Dortmund für Furore gesorgt.