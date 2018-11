World Series of Darts Finals: Auch Michael van Gerwen scheitert in Schwechat

Das Favoritensterben bei den World Series of Darts Finals in Schwechat setzte sich auch im sonntägigen Viertelfinale fort. Diesmal traf es mit Michael van Gerwen die überlegene Nummer eins der Welt.

Van Barneveld gewinnt niederländisches Duell mit van Gerwen

Verantwortlich für das Aus von Mighty Mike zeichnete sein Landsmann Raymond van Barneveld. Der Routinier entschied das niederländische Duell zum Abschluss der Nachmittagssession mit 10:8 für sich.

Das Momentum wechselte in dieser spannenden Begegnung gleich mehrmals und darauf hatten die Pausen einen nicht unwesentlichen Einfluss. Nachdem MvG das Auftaktleg souverän durchgebracht hatte, verzückte van Barneveld die zahlreich vertretene Barney Army mit fünf perfekten Darts zum Start erstmals und glich zum 1:1 aus. Der fünffache Weltmeister legte daraufhin ein Break nach und erhöhte mit zwei 180ern sogar auf 3:1. Van Gerwen hielt mit dem 2:3 den Anschluss.

Nach der ersten Pause erhöhte van Gerwen das Tempo derart, dass Barney nicht einmal ansatzweise folgen konnte. Mit vier Leggewinnen in Serie zog van Gerwen auf 6:3 davon, ehe van Barneveld mit einem 96er Finish zum 4:6 den Lauf seines Kontrahenten brechen konnte.

Aus der zweiten Pause kam der ehemalige Briefträger dann wieder wie verwandelt: Ein Break und dessen Bestätigung brachten van Barneveld zum 6:6-Ausgleich. Beinahe hätte er auch wieder die Führung übernommen, doch als er beim Versuch 121 zu checken haarscharf am Bullseye vorbeischrammte, war MvG zur Stelle und holte sich das 7:6.

Barney ließ sich von diesem Rückschlag aber nicht ins Bockshorn jagen, sondern schlug mit einem 104er Finish zurück und checkte danach 70 zur 8:7-Führung. Das 16. Leg begann van Barneveld erneut mit 5 perfekten Darts und vollendete es zum 9:7. Van Gerwens Antwort kam in Form eines 121er Finishes um die Ecke, doch im 18. Leg versagten dem 29-Jährigen die Nerven, als er 36 Punkte nicht checken konnte. Barney staubte über Tops zum Sieg ab.

Raymon van Barneveld vs. Michael van Gerwen 10:8

Raymond van Barneveld Michael van Gerwen Average 99,67 103,59 100+ 8 6 140+ 10 18 180er 18 21 Doppelquote 10/13 - 77 % 8/22 - 36 %

Michael Smith nun nominell der Favorit

Mit dem Ausscheiden von van Gerwen (3) sind nun Michael Smith (5) sowie van Barneveld (6) als die einzigen verbliebenen der gesetzten Spieler nominell in der Favoritenrolle.

Der Bully Boy schickte Dave Chisnall mit 10:5 deutlich nachhause. Chizzy scheiterte dabei zum einen an seinem katastrophalen Start - erst beim Stand von 0:5 gelang es dem Engländer anzuschreiben - sowie daran, dass er seine durchaus vorhandenen Chancen nicht nutzte.

So zog Smith - der unter anderem ein 124er-Finish über das Bullseye abschloss - fast ungefährdet auf 9:2 davon, bevor Chizzy den Anker werfen konnte. Drei Leggewinne in Folge zeugten von Chisnalls Aufbäumen, mehr war für ihn aber nicht mehr drinnen.

Michael Smith vs. Dave Chisnall 10:5

Michael Smith Dave Chisnall Average 100,09 100,10 100+ 5 7 140+ 17 10 180er 12 16 Doppelquote 10/18 - 56 % 5/13 - 38%

Price nimmt Whitlock aus dem Turnier

Im ersten Spiel am Sonntagnachmittag brachten Gerwyn Price und Simon Whitlock das Publikum mit einer engen Partie und teils hohen Scores wieder auf Touren. Gleich 11 Mal durfte im Multiversum über eine 180 gejubelt werden.

Dabei spielten sich der Waliser und der Australier im Paarlauf bis zum 5:5 hoch, ehe es zum Knackpunkt in diesem Duell kam. Nachdem Whitlock sich ein Break zum 6:5 geschnappt hatte, verabsäumte er es über Tops dieses zu bestätigen. Price war zur Stelle und machte es auf der Doppel-20 besser, brachte danach seinen eigenen Anwurf souverän zum 7:6 durch und legte erneut nach, als The Wizzard mit drei Darts 28 Punkte nicht auf 0 spielen konnte.

Price machte beim Stand von 8:6 zwar noch einmal kurz die Tür auf, Whitlock konnte dies aber nicht nutzen, sodass der ehemalige Rugby-Profi seinen Vorsprung souverän ins Ziel brachte und letztlich mit seinem zweiten Matchdart über Tops den Sieg fixierte.

Gerwyn Price vs. Simon Whitlock 10:7

Gerwyn Price Simon Whitlock Average 96,75 98,91 100+ 21 16 140+ 12 14 180er 5 6 Doppelquote 10/28 - 36 % 7/23 - 30 %

Suljovi-Bezwinger Wade im Halbfinale

Eine Runde weiter ist auch James Wade. Der Europameister lieferte sich mit Jamie Lewis eine phasenweise sehr zähe Partie, die einzig von Wades guten Starts in die Legs - The Machine gelangen 5 perfekte Darts - aufgelockert wurde. In den entscheidenden Momenten präsentiert sich Wade erneut hocheffizient und konnte so mit einem 10:5 ins Halbfinale einziehen.

Jamie Lewis vs. James Wade 5:10

Jamie Lewis James Wade Average 84,08 94,40 100+ 1 7 140+ 6 10 180er 12 17 Doppelquote 5/9 - 56 % 10/26 - 38 %

World Series of Darts Finals live bei DAZN

Das Halbfinale sowie das Finale werden in der abschließenden Session am Sonntagabend ausgetragen. Zu sehen sind die Spiele ab 20 Uhr wie gewohnt live auf DAZN.