Darts - World Series Finals: Max Hopp verliert deutlich gegen Dave Chisnall

Max Hopp ist bei den World Series Finals (Sa., ab 20 Uhr live auf DAZN) bereits am ersten Tag ausgeschieden. Der beste deutsche Dartsspieler scheiterte mit 1:6 an Dave Chisnall.

Von Beginn an war Hopp, der am vorherigen Wochenende noch sensationell das Halbfinale der European Darts Championships in Dortmund erreicht hatte, seinem englischen Kontrahenten unterlegen.

Chisnall war vor allem auf seinem ersten Dart bockstark und hatte am Ende nicht nur den klar besseren Average aufzubieten, sondern wusste auch bei seinen Checkouts zu überzeugen.

Hopp war ursprünglich gar nicht für das Turnier qualifiziert. Weil der Kanadier Dawson Murchell aber krankheitsbedingt kurzfristig absagte, rückte der Hesse nach.

World Series Finals: Ergebnisse im Überblick