Melbourne Darts Masters 2018: Livestream, Datum, Teilnehmer, Übertragung

Zum zweiten Mal starten in Australien die Melbourne Darts Masters. Gesucht wird der Nachfolger von Phil Taylor. Hier bekommt ihr alle Infos zum Turnier, den Teilnehmern und der Übertragung im Livestream.

Nach den Auckland Darts Masters, die Michael van Gerwen für sich entscheiden konnte, folgt in Melbourne das zweite von drei Turnieren auf australischem Boden.

Wann und wo finden die Melbourne Darts Masters 2018 statt?

Die Melbourne Darts Masters 2018 finden vom 10. bis 12. August 2018 in der Hisense Arena in Melbourne statt. Sie sind Teil der PDC World Series of Darts und werden zum zweiten Mal ausgetragen. Die erste Auflage 2017 gewann Phil Taylor.

World Series of Darts: Die Turniere 2018 im Überblick

Turnier Datum Ort Sieger German Darts Masters 25.05. Veltins Arena, Gelsenkirchen Mensur Suljovic U.S. Darts Masters 06. - 07.07. Mandalay Bay, Las Vegas Gary Anderson Shanghai Darts Masters 13. - 14.07. Pullman Hotel Shanghai South Michael Smith Auckland Darts Masters 03. - 05.08. Trusts Arena, Auckland Michael van Gerwen Melbourne Darts Masters 10. - 12.08. Hisense Arena Melbourne - Brisbane Darts Masters 17. - 19.08. BCEC, Brisbane - World Series of Darts Finals 02. - 04.11. Mulitversum Schwechat/Wien -

Melbourne Darts Masters live auf DAZN verfolgen

DAZN zeigt die Melbourne Darts Masters, genau wie alle anderen Turnier der World Series of Darts, im Livestream.

Neben Darts ist der Streaming-Dienst auch für sein Angebot an internationalem Spitzenfußball wie der Premier League, der Primera Division oder der Ligue 1 bekannt. Seit dieser Saison gibt es zudem zum ersten Mal Partien aus der Champions League und alle Spiele der Europa League zu sehen.

Hier findet ihr das komplette Programm.

Die Teilnehmer an den Melbourne Darts Masters 2018

Auch bei den Melbourne Darts Masters treten sieben der topgesetzten Spieler aus der Order of Merit (Geldrangliste) gegen sieben der besten Dartspieler aus dem ozeanischen Raum an. Zudem haben Michael Smith und Raymond van Barneveld eine Wildcard erhalten.

Teilnehmer PDC Teilnehmer Ozeanien Michael van Gerwen Raymond Smith Peter Wright Damon Heta Rob Cross Haupai Puha Gary Anderson Tim Pusey Simon Whitlock Mike Bosner Kyle Anderson Ray O'Donnell Corey Cadby James Bailey Raymond van Barneveld Michael Smith

Der Spielplan und Modus der Melbourne Darts Masters 2018

Die Paarungen für die erste Runde stehen bislang noch nicht fest. Ähnlich wie bei den vorherigen Turnieren der World Series of Darts erhöht sich im Laufe des Turniers die Anzahl der Legs, welche für einen Sieg benötigt werden.

Runde 1, Best of 11 Legs: In der ersten Runde brauchen die Spieler sechs Legs, um in die nächste Runde einzuziehen.

Viertelfinale, Best of 19 Legs: In der Runde der besten Acht werden hingegen bereits zehn Legs für einen Sieg benötigt.

Halbfinale/Finale, Best of 21 Legs: In den Halbfinals sowie im Finale triumphieren die Spieler, welche zuerst elf Legs für sich entscheiden konnten.

Melbourne Darts Masters: Die Quoten für den Titelgewinn

Spieler Quote für den Titelgewinn Michael van Gerwen 1,75 Gary Anderson 6,0 Rob Cross 8,0 Peter Wright 10 Michael Smith 15 Corey Cadby 17 Raymond van Barneveld 25 Simon Whitlock 25 Kyle Anderson 40

Alle Quoten stammen vom Wettanbieter Tipico und sind ohne Gewähr. Stand: 08.08.2018