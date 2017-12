Darts-Sensation Kevin Münch: Coole Socke im Hexenkessel Ally Pally

Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth NBA Lakers @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 2 Premiership Warriors -

London Irish NBA Lakers @ Warriors BSL Darüssafaka -

Trabzonspor William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks Premiership Leicester -

Saracens NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics Spengler Cup Schweiz -

Riga Spengler Cup Kanada -

Mountfield NBA Jazz @ Nuggets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2 NBA Raptors @ Thunder William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 1 Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 2 NHL Canadiens @ Lightning NBA Rockets @ Celtics Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 2 William Hill World Championship World Darts Championship -

Tag 13 Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 Session 2 Premiership Bath -

Wasps NBA Rockets @ Wizards Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 3 Pro14 Glasgow -

Edinburgh Liga ACB Bilbao -

Malaga William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale NBA Cavaliers @ Jazz BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premiership Exeter -

Leicester NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Pro14 Leinster -

Connacht NHL Rangers @ Sabres William Hill World Championship World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland -

Tag 3

Mit seinem Sieg über den zweimaligen Champion Adrian Lewis hat Kevin Münch für eine der größten Sensationen in der Geschichte der Darts-Weltmeisterschaften (alle Sessions live auf DAZN) gesorgt. Der 29-jährige Bochumer deutete an, dass er das Zeug zum Top-Spieler haben könnte.

"Ich kann es überhaupt noch nicht fassen", sagte Münch nach seiner furiosen Aufholjagd im Hexenkessel des legendären Londoner Ally Pally. "Es ist total irre. Ich werde erst morgen begreifen, was ich geschafft habe."

Artikel und Videos zum Thema Die ganze Darts-WM ab 14.12. live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Enormes Zutrauen in sein Spiel und die Fähigkeit, sich komplett auf sein Spiel zu konzentrieren und die Atmosphäre auszublenden, nannte Münch als Schlüssel zum Sieg. "Ich habe gar nicht gemerkt, wie laut die Fans sind, aber jetzt höre ich das", sagte der strahlende Sieger im Interview direkt nach der Partie.

Beeindruckende Nerven zeigte Münch, der sich am Nachmittag mit einem ungefährdeten Sieg über den russischen Routinier Alexandr Oreshkin das Ticket für die erste Runde erst verdient hatte, denn Lewis legte den deutlich besseren Start hin.

Kevin Münch: "Ich hatte keine Angst vor ihm"

Der Weltmeister von 2011 und 2012 dominierte den ersten Satz klar und bestimmte zunächst auch den zweiten, ehe das Match kippte.

"Ich hatte keine Angst vor ihm", erklärte Münch das Geheimnis seines Comebacks. Satz zwei gewann der Linkshänder dank starker Nerven im Entscheidungs-Leg, Satz drei geriet zu einer Demonstration mit vier 180ern und spektakulären Finishes von 158 und 118.

Im vierten Durchgang knüpfte Münch nahtlos an seine Leistung an, doch Lewis schlug zurück und glich zum 2:2 aus. Erstaunlicher Weise war es aber der deutsche Nobody, der keine Nerven zeigte und das Match mit einem Treffer in die Doppel-Acht beendete.

Acht Mal "Onehundredandeighty!!!"

Gerade der Match-Dart sei für ihn "verdammt schwer gewesen", räumte Münch ein, doch anmerken ließ er sich das auf der größten Darts-Bühne der Welt nicht.

"Das war der größte Sieg meiner Karriere", sagte der 29-jährige Bochumer. "Ich bin sehr stolz." Münch gelang acht Mal das Maximum von 180 und drei spektakuläre Finishes jenseits der 100.

Münch hängte erst kürzlich seinen Job als Landschaftsgärtner an den Nagel, um als Profi durchzustarten. Es scheint, als habe er die richtige Entscheidung getroffen.

In der zweiten Runde trifft Münch am Mittwoch nach Weihnachten nun auf Cristo Reyes oder dessen spanischen Landsmann Toni Alcinas. Entspannung und ein wenig Training verordnete sich Münch vor dem nächsten Duell. Kevin Schindler, der zweite Deutsche im Ally Pally, bekommt es am Mittwoch (alle Sessions live auf DAZN) mit dem Australier Simon Whitlock zu tun.