Raymond van Barneveld im Interview: "Wenn ich an die WM denke, glüht mein Körper"

Raymond van Barneveld stand in vier der letzten fünf Jahre im Halbfinale der Darts-WM (täglich live auf DAZN und im LIVETICKER) - kein Wunder, dass die Tage im Ally Pally einen riesigen Stellenwert für den fünffachen Weltmeister haben. Im Interview erklärt Barney die Sonderstellung des Jahres-Highlights, den Prestigewert der Premier League und gibt Tipps für die Entwicklung junger Talente. Außerdem erinnert sich der Niederländer an sein erstes Duell mit Phil Taylor.

SPOX: Herr van Barneveld, in diesem Jahr war die World Series mit den German Darts Masters erstmals in Deutschland, im nächsten Jahr wird die Premier League einen Spieltag in Berlin austragen. Wie sehen Sie die Entwicklung von Darts in Deutschland?

Raymond van Barneveld: Die Entwicklung ist riesig. Die European Tour kommt immer häufiger nach Deutschland. Es gibt große Bühnen, jede Nacht sind Tausende Zuschauer da. Es ist phänomenal. Deutschland hat einen Premier-League-Spieltag verdient. Ich habe gehört, dass auch die Einschaltquoten speziell bei der WM sehr gut sind. Entsprechend bin ich davon überzeugt, dass es der richtige Weg der PDC ist, Deutschland mehr und mehr für den Dartssport zu erschließen.

SPOX: Was macht die PDC besonders gut, um das enorme Wachstum der Sportart anzukurbeln?

van Barneveld: Es ist ein großes Fest. Als ich noch bei der BDO gespielt habe, war es immer sehr ruhig. Nach drei Darts haben die Leute geschrien, aber sie sind sofort wieder still geworden. Hier ist das anders. Die Leute feiern einen Abend, an dem sie zum Darts gehen. Sie verkleiden sich als Superman oder Batman, sie bringen jede Menge gute Laune in die Veranstaltungshallen, sie machen Lärm, singen Lieder. Dazu kommt, dass der sportliche Standard enorm gestiegen ist. Es gibt höhere Averages, mehr Nine-Darter. Es gibt nicht mehr so viele Whitewashes, sondern es ist immer aufregend und spannend. Das ist der Schlüssel. Aber wissen Sie, was das Wichtigste ist, um diese Begeisterung hochzuhalten?

SPOX: Erklären Sie.

van Barneveld: Wenn der Sport in Deutschland so populär bleiben soll, ist es wichtig, dass mindestens ein oder zwei deutsche Spieler konkurrenzfähig sind. Es wäre großartig für die Turniere in Deutschland, wenn regelmäßig ein Deutscher ins Viertel- oder sogar ins Halbfinale kommen würde. Dann würde die Begeisterung womöglich noch weiter wachsen.

SPOX: Wie sehen Sie die Entwicklung der deutschen Spieler wie Max Hopp oder Martin Schindler?

van Barneveld: Sie sind sehr talentiert, aber sie sind an einem Punkt in ihrer Karriere, an dem sie mehr Hilfe brauchen.

© spox

SPOX: Wie meinen Sie das?

van Barneveld: Es wäre sehr gut, wenn Sponsoren Geld in einen Topf werfen und eine Art Trainingslager für die Spieler organisieren würden. Sie müssen regelmäßig auf hohem Niveau trainieren. Vielleicht sollten sich fünf oder sechs Spieler zusammenschließen und sich drei bis vier Tage die Woche in einem Hotel treffen, um zusammen zu trainieren - wie eine Fußballmannschaft. Ich bin sicher, dass es in der Zukunft deutsche Darter geben wird, die Viertel- und Halbfinals erreichen und irgendwann auch Turniere gewinnen können. Aber es Schritt für Schritt eine Entwicklung dorthin geben. Mensur Suljovic hat es geschafft.

SPOX: Er hat die Champions League of Darts in Cardiff gewonnen.

van Barneveld: Das war ein außergewöhnlicher Erfolg. Er hat Peter Wright, Gary Anderson und Dave Chisnall geschlagen, im Halbfinale mich und im Finale noch einmal Anderson. Das war kein Erfolg bei irgendeinem Turnier, sondern er hat sich gegen die Besten durchgesetzt. Und das ist auch für das deutsche Publikum gut. Natürlich weiß ich, dass Mensur Österreicher ist, aber ich bin überzeugt, dass er als deutschsprachiger Spieler trotzdem eine wichtige Identifikationsfigur ist. An seinem Werdegang sehen junge, begabte Spieler: Wenn du hart an dir arbeitest, wenn du Erfahrungen sammelst und von Turnier zu Turnier tingelst, kannst du der Beste werden. Also auf geht's, fangt an zu trainieren!

SPOX: Dieser Aufforderung sind in den letzten Jahren offenbar viele Spieler nachgekommen, das Niveau wird stärker und stärker.

van Barneveld: Auf jeden Fall.

Das haben die Darts-Profis ursprünglich gelernt © getty 1/17 Es ist soweit: Endlich wieder Darts-WM! Damit Ihr mit unnützem Wissen prahlen könnt, hat SPOX ein Quiz für Euch erstellt. Was haben die Darts-Profis ursprünglich gelernt? © getty 2/17 Den Anfang macht der mit Abstand beste deutschsprachige Spieler: Mensur Suljovic. Was könnte der sympathische Österreicher denn gemacht haben, bevor er auf Turnieren reihenweise Preisgeld eingestrichen hat? © getty 3/17 Suljovic kommt aus der Gastronomie und hat mehrere Darts-Kneipen geführt. Mittlerweile hat er nicht mehr so viel Zeit und hat zum Beispiel "The Gentle" an den Nachwuchs-Dartsspieler Rowby-John Rodriguez verkauft © getty 4/17 Am Anfang noch ein lösbarer Beruf: James Wades Leidenschaft für Autos aller Art ist hinlänglich bekannt. Also war The Machine vor seiner Darts-Karriere... © getty 5/17 ... (grantiger) KFZ-Mechaniker! © getty 6/17 Raymond van Barneveld ist mit fünf Weltmeister-Titeln Hollands erfolgreichster Darts-Spieler - noch. Was war Barney in seinem Leben vor den kleinen Pfeilen: Polizist, Postbote oder Bäcker? © getty 7/17 Het antwoord is b! Das ist niederländisch und heißt: Die Antwort ist b! Barney warf tatsächlich Briefe ein (aus 2,37 Metern Entfernung, natürlich...) © getty 8/17 Auch der Maximiser (damals: Minimiser) hatte vor seiner Darts-Karriere eigentlich andere Pläne. Wie die wohl aussahen? © getty 9/17 Um es mit Max Hopp selbst zu sagen (Quelle: Welt.de): "Ich wollte erst meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann machen. Dann ging mein Betrieb in Insolvenz. Also nahm ich zwei Sponsorenverträge an und wurde Profi." Easy going... © getty 10/17 Adrian Lewis' erster Job mit 16 Jahren war auf dem Bau. Danach war er - glaubt es oder nicht - Lehrer. Aber für was: Fahrlehrer, Schwimmlehrer, Mathelehrer? © getty 11/17 Jackpot und Brustschwimmen? Nö. Jackpot und der Satz des Pythagoras? Nä! Jackpot im Auto beim Fahrstunden geben? Oh ja! © getty 12/17 Phil Taylor brach mit 16 die Schule ab, um in der Metallindustrie verschiedensten Jobs nachzugehen. Welches der folgenden Dinge stellte The Power eine Zeit lang her: Nachtkästchen aus Tropenholz, Klorollen-Halter aus Keramik oder Traumfänger aus Buntglas? © getty 13/17 Ganz ohne Scheiß: Es waren die Klorollen-Halter © getty 14/17 Welches im Auto verbaute Utensil könnte denn Robert Thornton hergestellt haben? © getty 15/17 In einem Interview mit "Darts 1" erzählte The Thorn, einst für die Herstellung von Sonnenblenden verantwortlich gewesen zu sein... © getty 16/17 Bevor die Karriere von Michael van Gerwen wie eine Rakete durchstartete, hättet ihr euch Mighty Mike als Handwerker ins Haus kommen lassen können. Aber: Was hätte er für euch gemacht? © getty 17/17 Fliesen gelegt! UND EUCH DANACH WAHRSCHEINLICH ANGESCHRIEN!

SPOX: Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

van Barneveld: Als ich zur PDC gekommen bin, hast du deine Matches auch mit einem Average von 90 oder sogar 85 noch gewonnen. In den letzten Jahren habe ich viele Matches verloren, in denen ich über 100 gespielt habe. Ich weiß nicht, wann es begonnen hat, dass jeder dreistellige Averages gespielt hat. Das ist ja nicht einmal mehr die absolute Spitze. Michael van Gerwen und Phil Taylor spielen regelmäßig um die 110. Ich habe nicht wirklich eine Erklärung dafür, außer dass wir uns gegenseitig jeden Tag besser machen. Spieler wie Michael, Gary oder Phil haben so einen natürlichen Wurf, sie können selbst mit ihrem Z-Game noch Spiele gewinnen. Aber gerade Michael spielt ja nie auf diesem niedrigen Niveau. Er ist immer gut, immer in Form. Und das motiviert andere Spieler, umso härter zu arbeiten, um dieses Level auch zu erreichen.

