Darts-WM, 1. Runde: MvG ohne Probleme gegen Landsmann Kist

William Hill World Championship Live World Darts Championship: Tag 1 NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets BSL Besiktas -

Galatasaray William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux Liga ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle European Challenge Cup Cardiff -

Sale Liga ACB Obradoiro -

Real Madrid William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 NHL Kings @ Flyers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 NBA Cavaliers @ Bucks Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth NBA Lakers @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 2 Premiership Warriors -

London Irish NBA Lakers @ Warriors BSL Darüssafaka -

Trabzonspor William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks Premiership Leicester -

Saracens NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics Spengler Cup Schweiz -

Riga Spengler Cup Kanada -

Mountfield NBA Jazz @ Nuggets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2

Titelverteidiger Michael van Gerwen hat bei der Darts-WM in London (alle Sessions live auf DAZN) locker die 2. Runde erreicht. Auch in den übrigen Spielen setzten sich die Favoriten durch.

Standesgemäß eröffnete van Gerwen sein Match gegen Landsmann Christian Kist mit einer 180 und dominierte den erste Satz dann nach Belieben: 3:0.

In der Folge kam Kist jedoch besser in die Partie, holte sich im zweiten Satz ein Leg und gewann das dritte schließlich sogar. Im vierten Satz marschierte MvG aber unaufhaltsam zum Sieg und somit in die 2. Runde. Dort trifft van Gerwen am 22. Dezember auf James Wilson.

1. Runde (Best-of-Five) - Die Partien vom Donnerstag im Überblick:

Michael van Gerwen (NED/1) - Christian Kist (NED) 3:1

Average: 107.4 - 100.23

Doppelquote: 71.43 - 44.44

Steve Beaton (ENG/25) - William O'Connor (IRL) 3:1

Average: 93.28 - 91.27

Doppelquote: 39.13 - 21.74

James Wilson (ENG/32) - Krzysztof Ratajski (POL) 3:1

Average: 97.94 - 92.59

Doppelquote: 47.62 - 57.14

Gerwyn Price (WAL/16) - Ted Evetts (ENG) -:-

Average:

Doppelquote: