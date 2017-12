Gary Anderson vor der Darts-WM im Interview: "Taylor hat mich eine Menge Geld gekostet"

Basketball Champions League Live Yenisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets BSL Besiktas -

Galatasaray William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux Liga ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle European Challenge Cup Cardiff -

Sale ACB Obradoiro -

Real Madrid William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 NHL Kings @ Flyers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 NBA Cavaliers @ Bucks Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth NBA Lakers @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 2 Premiership Warriors -

London Irish NBA Lakers @ Warriors BSL Darüssafaka -

Trabzonspor William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks Premiership Leicester -

Saracens NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics Spengler Cup Schweiz -

Riga Spengler Cup Kanada -

Mountfield

Gary Anderson stand zuletzt dreimal in Folge im Finale der Darts-WM - und zählt deswegen auch in diesem Jahr zu den Mitfavoriten auf den Titel im Ally Pally (Ab Donnerstag live auf DAZN). Im Interview spricht der Schotte über Abstand vom Darts im Privatleben, seine Verantwortung gegenüber jungen Spielern und seine Gedanken zum Karriereende von Phil Taylor.

SPOX: Herr Anderson, Ihre Frau Rachel hat im Oktober Ihre Tochter Cheylea zur Welt gebracht. Wie geht es der Familie?

Gary Anderson: Es geht uns allen gut. Mein Sohn Tai ist sehr stolz darauf, eine kleine Schwester zu haben. Wir haben drei Jungs, deswegen war es schön, dass wir ein kleines Mädchen bekommen haben. Natürlich bekommen wir weniger Schlaf in der Nacht, es ist viel Arbeit, aber es fühlt sich sehr gut an.

SPOX: Wie beeinflusst es Ihren Trainingsablauf, wieder ein kleines Baby zu haben?

Anderson: Kein Schlaf, kein Training. (lacht) Ich habe im Herbst über zwei Monate hinweg tatsächlich ziemlich wenig Zeit gehabt, um zu trainieren. Ich habe mich um sehr viele Dinge zu Hause gekümmert und Vorbereitungen für das Baby getroffen. In dieser Zeit habe ich Darts ein bisschen zur Seite geschoben. Aber uns geht es gut. Deswegen hatte ich zuletzt auch wieder die Möglichkeit, mich auf die WM vorzubereiten.

SPOX: Sie sind ohnehin dafür bekannt, nicht unbedingt der trainingsfleißigste Spieler auf der Tour zu sein...

Anderson: Das stimmt.

SPOX: Wie schaffen Sie es trotzdem, Ihr Niveau seit Jahren so hoch zu halten und mit den Besten mitzuhalten?

Anderson: Ich war nie jemand, der gerne und viel trainiert hat. Ich habe das Glück, ein großes Talent und einen natürlichen, guten Wurf zu haben. Aber es geht auch nicht ganz ohne Training. Deswegen habe ich in den letzten Wochen auch wieder ein Dartboard aufgehängt, um für das Turnier in die bestmögliche Form zu kommen. Doch ich habe die Zeit definitiv genossen, in der ich nicht so getrieben war.

SPOX: Was genießen Sie daran am meisten?

Anderson: Ich liebe es einfach, zu Hause bei meiner Familie zu sein. Das ist mein größtes Hobby. Die Kinder zu sehen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Du bist so viel unterwegs. Als ich Weltmeister war, war ich innerhalb von drei Jahren nur 97 Tage zu Hause. Das müssen Sie sich einmal vorstellen.

© spox

SPOX: Sie haben im Oktober bei den German Darts Masters in Düsseldorf gegen Max Hopp gespielt. Er ist seit Jahren eine der größten Darts-Hoffnungen in Deutschland. Wie sehen Sie seine Entwicklung?

Anderson: Er ist noch sehr jung, aber ich habe einen guten Eindruck von ihm. Er ist ein netter Junge, er redet mit den Leuten, ist nicht arrogant. Er muss aber noch viel dazulernen. In den nächsten Jahren wird sehr viel Druck auf seinen Schultern lasten. Doch es dauert ein bisschen, bis du ein richtig guter Dartsspieler wirst. Je älter er wird, je weiser er wird, je selbstbewusster er wird, desto besser und konstanter wird er werden. Ich halte ihn für ein großes Talent.

SPOX: Sehen Sie sich und die anderen erfahrenen Spieler in der Verantwortung, den jungen Spielern etwas mit auf den Weg zu geben?

Anderson: Ich bin davon überzeugt, dass es am besten und am nachhaltigsten ist, wenn jeder seinen eigenen Weg findet. Sie können aus jedem Sieg und jeder Niederlage etwas lernen, wenn sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Auch wir älteren Spieler sind immer noch in diesem Prozess. Ich lerne auch nach über 20 Jahren in jedem Match noch etwas Neues. Jeder Gegner ist anders und bringt dich in irgendeiner Weise weiter. Diese Erfahrungen helfen jedem, den Jungen und den Älteren.

SPOX: Sie haben in diesem Jahr neben drei Pro-Tour-Events zwei Turniere auf der World Series (in Dubai und Perth) gewonnen. Schon in der letzten Saison haben Sie auf der World Series sehr starke Leistungen gezeigt. Was ist für Sie der Reiz dieser Turnierserie?

Anderson: Die besten Spieler der Welt sind dabei und es ist mit langen, anstrengenden Reisen verbunden. Aber sie lohnen sich auch, denn man sieht Städte wie Dubai oder Shanghai, man reist nach Neuseeland oder Australien. Wir haben das Glück, an all diese Orte reisen zu dürfen, um Darts zu spielen. Das ist schon etwas Besonderes. Ich sehe es so: Ich habe den richtigen Strohhalm gezogen.

SPOX: Aber sehen Sie auch wirklich etwas von diesen Städten und Ländern oder beschränkt es sich unter dem Strich nicht doch hauptsächlich auf Hotels und Taxis?

Anderson: Tatsächlich sind es hauptsächlich Hotels und Dartboards, das ist klar. Wir haben allerdings auch immer einen freien Tag und dann versuche ich, das Beste herauszuholen. Aber Sie haben schon Recht, dass es wenig ist. Leute sagen zu einem: "Großartig, du bereist Australien." Ja, das stimmt, aber wir sehen es für einen Tag und dann kümmern wir uns um die Presse, Fototermine, Training, dann geht das Turnier los, ist auch schon wieder vorbei und wir müssen an den nächsten Ort reisen.

SPOX: Unter anderem hat die World Series in diesem Jahr auch in Düsseldorf und damit erstmals in Deutschland Halt gemacht.

Anderson: Darts wächst und wächst in ganz Europa. Es ist kein Vergleich mehr zu den Jahren, als wir angefangen haben. Im nächsten Jahr finden 13 European Tour Events auf dem ganzen Kontinent statt. Das zeigt das enorme Wachstum unserer Sportart. Und Deutschland ist dafür ein wichtiger Motor. Die Leute lieben Darts, die Begeisterung geht durch die Decke. Das hilft der Popularität des Sports für das Land und bringt die Youngsters an die Boards. Deutschland hat eine goldene Zukunft im Darts.

SPOX: Bei den World Series Finals in Glasgow sind Sie in diesem Jahr bis ins Finale gekommen, haben dort gegen Michael van Gerwen verloren. Dennoch hat man das Gefühl, dass Sie in Schottland besonders gute Leistungen zeigen...

Anderson: Oh ja, das ist auch so. Es ist immer wunderbar, nach Schottland zurückzukommen. Wir haben nicht so viele TV-Turniere, deswegen genieße ich die wenigen Abende in meinem Heimatland umso mehr. Auch die Premiere-League-Nächte in Glasgow und Aberdeen sind fantastisch. Der Support, den ich dort bekomme, ist etwas ganz Besonderes.

Seite 1: Anderson über Abstand, Verantwortung für junge Spieler und die World Series

Seite 2: Anderson über seine Ziele für die Darts-WM und das Karriereende von Phil Taylor