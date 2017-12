Darts-WM: Favoritencheck mit Elmar Paulke - Taylor Wonderland oder MvG-Demonstration?

William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Vom 14.12.2017 bis zum 01.01.2018 findet im Londoner Ally Pally die Darts-WM 2018 (alle Sessions live auf DAZN) statt. Gelingt Phil Taylor bei seinem letzten Turnier der Abschied nach Maß oder verteidigt Michael van Gerwen erstmals seinen Titel bei der WM? SPOX und Experte Elmar Paulke machen den Favoritencheck.

Die deutschen Teilnehmer

Es war ein bemerkenswertes Jahr von Martin Schindler. Obwohl er in der PDC Order of Merit 30 Plätze hinter Max Hopp auf Platz 75 liegt, hat sich Schindler im Gegensatz zum Maximiser ein WM-Ticket geschnappt. Warum? Der 21-Jährige hat auf der Pro Tour überzeugt und sich über die Pro Tour Order of Merit (45) qualifiziert.

Bei seinem Debüt im Ally Pally wird The Wall von Simon Whitlock begrüßt. Mehr Erfahrung geht nicht. The Wizard war 2003 das erste Mal bei der WM dabei und mischt seitdem mal mehr, mal weniger erfolgreich in der Darts-Szene mit. 2017 befindet sich der 48-jährige Australier auf dem aufstrebenden Ast und hat sich Platz 10 der Order of Merit zurückerobert.

Doch Schindler hat in diesem Jahr bewiesen, dass er auch die Großmächte ärgern kann. Beim World Cup of Darts brachte er das Frankfurter Publikum zum Toben, als er zwischenzeitlich mit 2:0 gegen van Gerwen vorne lag. Gereicht hat es am Ende aber nicht.

Elmar Paulke: "Martin will sich auf keinen Fall ablenken lassen und lehnt im Vorfeld alle medialen Termine ab. Er hat sich dieses Highlight mit seinen Leistungen redlich verdient, mich persönlich hat besonders sein 102er Average gegen John Bowles bei der European Darts Trophy beeindruckt. Aber mit Simon Whitlock hat er einen sehr erfahrenen Spieler gezogen, Whitlock stand 2010 im WM-Finale und seine Leistungskurve zeigt wieder nach oben. Martin ist zwar keineswegs chancenlos, aber wenn er anfangs nicht in die Partie findet, sehe ich schwarz. Ich bin gespannt, ob er die Stimmung im Ally Pally genießen kann oder nervös wird."

Der zweite deutsche Teilnehmer ist Kevin Münch, der sich über die Super League nach London kämpfte. Die großen Ausrufezeichen konnte der hauptberufliche Landschaftsgärtner zwar noch nicht setzen, aber der 29-Jährige hat gute Erinnerungen an das Mekka des Darts.

2012 überlebte er erst die Vorrunde und profitierte in der ersten Runde von der gesundheitsbedingten Aufgabe von Denis Ovens. Auch in diesem Jahr muss Münch die Vorrunde bestreiten und trifft dort auf den Russen Aleksandr Oreshkin, dessen Markenzeichen mehr das markante Auftreten und der langsame Wurf-Rhythmus als die zielgenauen Einschläge der Darts sind.

Elmar Paulke: "Als Kevin nach der WM 2012 gesagt hat, dass er unbedingt zurückkommen will, habe ich ihm das ehrlich gesagt gar nicht wirklich zugetraut. Jetzt freut es mich umso mehr, dass er es geschafft hat. Da Darts nur sein Hobby ist, hat er keinen Druck, er muss keine Erfolge feiern, um seinen Kühlschrank zu füllen und das Rampenlicht wird ihn nicht erschlagen. Allerdings hat er mit Oreshkin einen unangenehmen Gegner, der abgezockt ist und extrem langsam spielt. Gegen Oreshkin muss man von Anfang an sein eigenes Spiel haben, sonst wird es schwierig, das überhaupt zu finden."

Darts-Weltmeister der PDC: Jede Menge Legenden © getty 1/13 Am 14. Dezember wird die Jagd eröffnet. Bei der Darts-WM im Ally Pally haben alle nur ein Ziel: Weltmeister werden! SPOX zeigt die vergangenen Weltmeister © getty 2/13 Standesgemäß fangen wir mit dem Titelverteidiger an: Michael van Gerwen © getty 3/13 Der Niederländer hat sich die Trophäe bereits zwei Mal geschnappt: 2014 und eben 2017. Auch in diesem Jahr geht er als Topfavorit ins Rennen © getty 4/13 Eine Zahl, über die Phil Taylor wohl eher schmunzeln dürfte. The Power steht insgesamt schon bei 16 Weltmeistertiteln © getty 5/13 Allein 14 Titel (1995-2002, 2004-2006, 2009-2010, 2013) konnte er unter dem Banner der PDC gewinnen, hinzu kommen zwei nach Version der BDO. Wer da nicht verrückt wird, dem ist wohl nicht mehr zu helfen © getty 6/13 Die WM 2018 ist sein letztes Turnier als Darts-Profi. Soll Nummer 17 dazu kommen, muss er sein bestes Darts auspacken. Seit seinem letzten WM-Titel 2013 ist die Konkurrenz immer größer geworden. Am nötigen Biss wird es aber auch dieses Jahr nicht mangeln © getty 7/13 Nachdem Taylor den Titel zwischen 1995 und 2002 jedes Jahr für sich beanspruchen konnte, gelang John Part das Undenkbare: Im Jahr 2003 brach er die Serie von The Power und krönte sich selbst zum Champion © getty 8/13 Fünf Jahre später konnte er dieses Kunststück sogar wiederholen. Hinzu kommt ein WM-Titel der BDO. Respekt, Herr Part © getty 9/13 Lange bevor Part die Serie Taylors brechen konnte, sicherte sich ein anderer die Krone. Dennis Priestley schnappte sich 1994 den ersten WM-Titel der PDC. Rechts im Bild steht übrigens Taylor, den Priestley im Finale mit 6:1 schlagen konnte © getty 10/13 Auch Raymond van Barneveld darf sich Weltmeister nennen. Im Jahr 2007 rang der Niederländer Taylor in einem dramatischen Finale mit 7:6 nieder. Es war der erste und einzige Titel der PDC. Unter dem Banner der BDO durfte sich Barney über vier Titel freuen © getty 11/13 Diesen sympathischen Schotten dürfen wir natürlich auch nicht vergessen: Gary Anderson © getty 12/13 Der Flying Scotsman wurde 2015 Weltmeister und hatte so viel Spaß an der Auszeichnung, dass er den Coup 2016 spaßeshalber wiederholte - Respekt! © getty 13/13 Wer so jubelt, der kann nur Weltmeister sein! Adrian Lewis schnappte sich 2011 und 2012 den Titel

8. Daryl Gurney - Platz 4 der Order of Merit

Der 31-jährige Nordire ist einer der erfolgreichsten Spieler des Jahres und weit oben in die Rangliste geknallt. Gurney hat mit vier Halbfinal-Einzügen bei wichtigen Turnieren gleich mehrere Highlights gesetzt, sein größter Erfolg war aber mit Sicherheit der Triumph beim World Grand Prix im Oktober.

Doch nicht jeder überschüttet den Emporkömmling mit Lob und Anerkennung. Beim Grand Slam of Darts überrollte Taylor ihn erst auf der Bühne und anschließend knöpfte er ihn sich im Postmatch-Interview ordentlich vor. Von Arroganz und mangelndem Respekt polterte die Legende, nachdem dieser ihm kein Glas Wasser einschenkte. Gurney die Zukunft des Darts? Nicht für Taylor. Immerhin: Noch eine Lektion vom Darts-Gott wird es für Gurney wohl eher nicht geben, denn die beiden können erst im Finale aufeinander treffen.

Elmar Paulke: "Gurney kennt die WM, immerhin war er schon fünf Mal dabei. In der dritten Runde könnte es zum Duell der Senkrechtstarter mit Rob Cross kommen, wobei ich Cross im Vorteil sehe. Ich habe nicht das Gefühl, dass Gurney die Geschichte der WM wird und etwa einen Halbfinaleinzug packen könnte. Bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er sich zu sehr unter Druck setzt und dann etwas verkrampft. Gurney ist jetzt einer der Gejagten und ihm fehlt die Selbstverständlichkeit, die beispielsweise ein Suljovic ausstrahlt."

7. Raymond van Barneveld - Platz 9 der Order of Merit

Mittelmäßig - so könnte man die Saison von Barney beschreiben. Es war bei Weitem nicht alles zum Vergessen, was der fünfmalige Weltmeister auf die Bühne brachte (Halbfinale Champions League of Darts, Finale Perth), die Kirsche auf dem Kuchen sucht man aber vergeblich. Hoffnung schöpft die Barney Army traditionell aus dem Ally Pally. Auch in den letzten Jahren kam RvB nicht immer mit tosendem Rückenwind in London an, trotzdem stand er bei den letzten fünf Ausgaben bockstarke vier Mal im Halbfinale.

Barney und die WM, das passt einfach. Allerdings birgt diese Liaison auch eine große Gefahr. Geht der Niederländer früh K.o., gehen ihm massig Punkte flöten und es droht in der Weltrangliste der freie Fall. Und die Auslosung hat es in sich: Im Viertelfinale winkt das emotionale Duell mit MvG, davor könnte sich bereits Chisnall in den Weg stellen, der für Barney in der aktuellen Verfassung auch keine Laufkundschaft darstellt.

Elmar Paulke: "Barney holt im Ally Pally immer das Maximum aus sich heraus und kann sich schnell in den Flow spielen - dann ist er der gefährliche Tiger und selbst MvG nicht vor ihm sicher. Aber Barney hat zuletzt nicht gut gespielt und ich kann mir nicht vorstellen, dass er plötzlich reihenweise formstarke Spieler bezwingt und lange im Turnier bleibt. Ich sehe auch ein emotionales Problem: Er ist nicht mehr auf den Programmheften der PDC abgelichtet und das nervt ihn, er hat vor Turnierbeginn schon Nebenschauplätze im Kopf. Ein frühes Aus wäre schon ein herber Nackenschlag, wenn es ihn richtig früh erwischt, glaube ich nicht, dass er bei der Premier League dabei ist. Er ist zwar die Legende, aber sportlich gesehen gehen der PDC die Argumente aus."

6. Rob Cross - Platz 20 der Order of Merit

Es gibt kaum Spieler, die sich auf Anhieb so erfolgreich bei der PDC festgebissen haben wie der Engländer. Vielleicht die BDO-Weltmeister Bunting und Barney. Cross gewann vier Pro-Tour-Events und auch bei den Majors setzte er erste Duftmarken wie den Finaleinzug bei den European Darts Championship. In den letzten Wochen glänzte er mit Konstanz: Viertelfinale bei den World Series of Darts Finals, Viertelfinale beim Grand Slam und Halbfinale bei den Players Championship Finals.

Der Lohn für den 27-Jährigen: Binnen nur einem Jahr ergatterte er sich einen Platz in den Top 20 in der Order of Merit. Bei der WM kann Cross befreit aufspielen, muss keine Punkte verteidigen und bei einem fulminanten Lauf dürften die ersten Stimmen, die ihn für die Premier League fordern, nicht lange auf sich warten lassen.

Elmar Paulke: "Cross kam als No Name zur PDC und ist der Shootingstar des Jahres. Er hat diese Entwicklung mit einer gewissen Demut genommen, nur einmal hat er sein Lachen verloren: Gegen Jonny Clayton bei den Players Championship Finals Ende November und prompt ist sein Spiel zusammengebrochen. Das zeigt auch, was hohe Erwartungen gepaart mit wenig Erfahrung bewirken kann. Cross gehört zu den Spielern, die jeder Spieler besonders gerne besiegt und er muss noch lernen, wie er mit der Favoritenrolle umgeht."

5. Mensur Suljovic - Platz 5 der Order of Merit

Der beste deutschsprachige Spieler ist im Darts-Olymp angekommen. The Gentle nagelt konstant hohe Averages ins Bord und hat bei der Champions League of Darts seinen ersten großen Titel abgeräumt. Die ersten Runden übersteht der Österreicher mittlerweile mit spielerischer Leichtigkeit und auch wenn er zuletzt bei den Players Championship Finals mal früh die Segel streichen musste, kann Suljovic auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken (z.B. Halbfinale World Grand Prix).

Nun gilt es für den 45-Jährigen, auch auf der größten Darts-Bühne nach vorne zu preschen. Denn im Ally Pally ging es für Suljovic bei seinen neun Teilnahmen nicht über das Achtelfinale hinaus. Die Auslosung ergab zwar machbare Gegner, aber keinen Spaziergang: Erst im Viertelfinale winkt ein Duell mit einem Top-Ten-Spieler (Gurney), zuvor könnte er auf Jelle Klaasen und Robert Thornton treffen.

Elmar Paulke: "Mensur ist die Fünf der Welt! Das sagt man so einfach, aber das ist unglaublich. Wenn du gegen die Stars spielst, weißt du, dass du hinten raus noch einen drauf legen musst, weil sie dir nichts schenken und bei Mensur ist das genauso. Dazu kommt sein langsamer Rhythmus, vor Mensur haben sie alle ein bisschen Muffe. Er selbst sagt, dass er vor dem Ally Pally viel Angst hat, er stapelt ja gerne tief, aber die große Underdog-Rolle kann man ihm nicht mehr zugestehen. Ich traue ihm einiges zu. Mensur wird bei der WM durch die ersten Runden marschieren. Er ist einfach eine Klasse besser als die Spieler, die hinter ihm stehen. Er hat eine neue Ausstrahlung bekommen, er ist einer der Big Boys."

Seite 1: Die Deutschen, zwei Shootingstars und Suljovic

Seite 2: Die Schotten, Taylor Wonderworld oder doch der Dominator