Suljovic verliert Krimi - Taylor weiter

Mensur Suljovic hat das Halbfinale der German Darts Masters in Düsseldorf auf dramatische Weise verpasst. Gegen Peter Snakebite Wright verlor der Österreicher erst im Decider. Der Schotte trifft im Halbfinale auf Raymond van Barneveld, der sich gegen Gary Anderson durchsetzte. Phil Taylor schlug World-Grand-Prix-Sieger Daryl Gurney.

Suljovic arbeitete sich nach einer schwachen Anfangsphase, in der er schnell zurücklag, in die Partie. Im achten und neunten Leg checkte The Gentle zweimal in Folge 121 Punkte - der scheinbare Knackpunkt. In der Folge wirkte Suljovic wie auf der Siegerstraße und zog zwischenzeitlich mit zwei Breaks Vorsprung auf 9:6 davon.

Beim Stand von 9:8 patzte der Österreicher und traf bei 40 Rest die einfache 5. Snakebite bestrafte den Fehler und erzwang den Decider. In diesem nutzte Wright seinen dritten Matchdart und sicherte sich auf der Doppel 4 das Halbfinalticket.

Barney und Taylor weiter, Wade profitiert von MvG-Verletzung

Dort trifft er auf Raymond van Barneveld. Der fünffache Weltmeister bezwang im ersten Viertelfinale des Nachmittags Gary Anderson. In einer engen Partie auf hohem Niveau gelang Barney ausgerechnet beim Stand von 8:8 das Highlight, als er die 150 zum Break checkte und damit die Zeichen auf Sieg stellte. Dieses gab er nicht mehr aus der Hand und setzte den zweiten Matchdart in die Doppel 20.

Legende Phil Taylor zeigte gegen Superchin Daryl Gurney einen beeindruckenden Auftritt. Der Altmeister setzte sich in einem hochklassigen Match (Taylor mit einem Average von 100,4, Gurney 97, beide fünf 180er) gegen den World-Grand-Prix-Sieger durch. Während es in der Anfangsphase nach einem deutlichen Sieg für Taylor ausgesehen hatte, gestaltete der Nordire die Partie doch noch offen. Letztlich machte Taylor das Match auf Doppel 16 zu.

Im Halbfinale trifft The Power auf James Wade. The Machine kam per Walkover in die Vorschlussrunde, weil Michael van Gerwen seine Teilnahme verletzungsbedingt absagte.

Die Ergebnisse des Viertelfinals im Überblick

Raymond van Barneveld - Gary Anderson 10:8

Peter Wright - Mensur Suljovic 10:9

Phil Taylor - Daryl Gurney 10:7

James Wade - Michael van Gerwen - Walkover

Das Halbfinale im Überblick

Raymond van Barneveld - Peter Wright

Phil Taylor - James Wade