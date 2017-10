Wo sehe ich die German Darts Masters live?

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Die German Darts Masters finden 2017 in der Castello Arena in Düsseldorf statt. SPOX verrät, wo ihr das Turnier der PDC World Series of Darts im Livestream sehen könnt und liefert alle wichtigen Infos zum Termin, zu den Teilnehmern und zum Spielplan.

Wann finden die German Darts Masters 2017 statt?

Die German Darts Masters finden am 20. und 21. Oktober statt. Die erste Runde beginnt am Freitagabend um 19 Uhr. Die besten acht Spieler treten dann am Samstag ab 13 Uhr im Viertelfinale an, der Champion wird ab 21 Uhr im Finale ermittelt.

Wo kann ich die German Darts Masters im Livestream sehen?

Das Turnier, das im Rahmen der PDC World Series of Darts ausgetragen wird, kann im Livestream von DAZN verfolgt werden.

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform, die eine Vielzahl von Sport-Events im Livestream überträgt. Neben ausgewählten Darts-Highlights zählen dazu auch die großen europäischen Fußball-Ligen aus Spanien, England, Frankreich und Italien sowie die NBA, MLB, NFL und NHL. Das komplette DAZN-Programm findet ihr hier.

Das Angebot kann einen Monat lang gratis getestet werden. Im Anschluss kostet der Dienst dann 9,99 Euro monatlich.

Die Teilnehmer der German Darts Masters 2017

An der ersten Auflage der German Darts Masters nehmen insgesamt 16 Spieler teil. Die besten acht sind dabei gesetzt.

Setzposition Spieler 1 Gary Anderson 2 Michael van Gerwen 3 Phil Taylor 4 Peter Wright 5 Raymond van Barneveld 6 James Wade 7 Daryl Gurney 8 Kyle Anderson

Welche Deutschen und Österreicher nehmen teil?

Neben den gesetzten Spielern sind auch die beiden besten Deutschen in der Weltrangliste (Stand: 7. August 2017) direkt für das Turnier qualifiziert: Max Hopp und Martin Schindler. Über die Rangliste der Super League Darts wurden die fünf weiteren deutschen Teilnehmer bestimmt:

Maik Langendorf

Stefan Stoyke

Kevin Münch

Dragutin Horvat

Robert Marijanovic

Außerdem erhielt der Österreicher Mensur Suljovic eine Wildcard und wird das Teilnehmerfeld komplettieren.

In welchem Modus werden die German Masters gespielt?

Das Turnier wird im K.o.-System, mit dem Achtelfinale beginnend, nach best of Legs gespielt. Im Achtelfinale beträgt die Distanz 11 Legs, es kommt also weiter, wer als erstes 6 Legs gewinnen konnte. Im Viertelfinale wird die Distanz auf best of 19 Legs (10 Legs müssen gewonnen werden) erhöht und im Halbfinale und Finale auf 21 (11 Legs müssen gewonnen werden).

Spielplan: die erste Runde der German Darts Masters

Match Spieler 1 Spieler 2 1 Raymond van Barneveld Stefan Stoyke 2 Kyle Anderson Mensur Suljovic 3 Peter Wright Dragutin Horvat 4 Gary Anderson Max Hopp 5 James Wade Kevin Munch 6 Phil Taylor Robert Marijanovic 7 Daryl Gurney Maik Langendorf 8 Michael van Gerwen Martin Schindler

Welche Preisgelder gibt es bei den German Darts Masters?

Platzierung Preisgeld 1. 22.409 € 2. 11.204 € 3.- 4. 5.602 € 5. - 8. 2.801 € 9. - 16. 1.401 €

Insgesamt werden 67.226 € ausgeschüttet.