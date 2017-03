Kein Karriereende! Barney setzt neue Prioritäten

Montag, 06.03.2017

"Ich habe 30 Jahre lang Darts an erster, zweiter und dritter Stelle in meinem Leben gehabt, erst dann kamen Familie und Freunde. Ich wollte immer so gut sein, wie es geht und natürlich auch Titel gewinnen", erklärte van Barneveld. "Mir ist inzwischen aber klar, dass das nicht immer geht. Manchmal wird es einfach zu viel."

Die Opfer, die der Sport ihm abverlange, seien inzwischen zu groß, führte Barney weiter aus. Deshalb werde er seine Prioritäten neu ordnen. "Von jetzt an werde ich mich mehr um meine Familie kümmern und auch meine Freunde werden ganz oben stehen. Natürlich tue ich auch weiter alles, um Titel zu gewinnen, aber die Dinge, die ich dafür aufgeben muss, sind zu wichtig. Auch die Löcher, in die ich falle, sind zu tief. Ich brauche etwas mehr Balance."

Ein komplettes Karriereende ist somit vorerst vom Tisch. Wie exakt sich die Neuordnung allerdings gestalten wird, erklärte van Barneveld nicht.

