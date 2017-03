Kollektiv-Aus für deutsche Starter

Freitag, 24.03.2017

Robert Allenstein und Bernd Roith hatten gegen Darren Johnson und Jermaine Wattimena nicht den Hauch einer Chance und verloren jeweils mit 1:6. Die größte deutsche Darts-Hoffnung, Max Hopp, scheiterte durch eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Stoyke bereits in der Qualifikation und ging in Hildesheim nicht an den Start.

Im Vorfeld des Qualifikationsturnier hat Hopp gegenüber SPOX betont, dass er sich keine konkreten Ziele für die European Tour setzen will.

Am Samstag steigen die besten 16 Dartsspieler der PDC-Pro-Tour-Rangliste ins Turnier ein. Gemäß ihrer Platzierung sind sie automatisch für die 2. Runde gesetzt.

Unter anderem trifft Vorjahressieger Alan Norris auf Richie Corner. Michael van Gerwen muss gegen Roith-Bezwinger Wattimena ran.

