Max Hopp schafft sich professionelle Strukturen

Samstag, 04.02.2017

Das erfuhr SPOX am Samstag. Für Gans ist die Darts-Welt keineswegs neu, zuletzt arbeitete er bei der PDC als Marketingleiter.

Erlebe ausgewählte Darts-Events Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In den letzten Monaten häuften sich die Stimmen, dass Hopp diese Veränderung brauche, um sich ausschließlich auf Darts konzentrieren und sein Ziel (Top 32) erreichen zu können. Auch Darts-Experte Elmar Paulke riet Hopp zu diesem Schritt.

Der 20-Jährige liegt in der Order of Merit auf Platz 38 und nahm an diesem Wochenende bei den UK Open Qualifiers teil. Am ersten Tag schied Hopp in der ersten Runde aus.

Alle Darts-News