Wright sagt für World Cup of Darts zu

Freitag, 03.02.2017

"Ich plane, dieses Jahr mitzuspielen. Letztes Jahr war es meine eigene Entscheidung, nicht mitzuspielen", wird Wright von The Express zitiert. 2016 hatte der heute 46-Jährige seine Teilnahme am World Cup im Vorfeld abgesagt.

Gerüchten zufolge soll Wrights Absage eine Folge der Twitter-Auseinandersetzung zwischen seiner Frau Dolly und Gary Anderson sein, welche im Umfeld der Premier League entstand. Anderson wurde von Robert Thornton ersetzt.

Derzeit belegt Wright hinter seinem Landsmann Gary Anderson Platz drei der Order of Merit. Noch in diesem Jahr will er aber noch weiter nach oben klettern. "Ich will vor der WM am Ende des Jahres Platz zwei erreichen", so Wright weiter, der aber anfügt: "Ich hoffe darauf, aber Gary Anderson ist ein sehr guter Spieler. Es wird eine schwierige Aufgabe."

Der World Cup of Darts findet vom 1. bis 4. Juni in Frankfurt statt. Bei diesem Teamwettbewerb vertreten jeweils zwei Spieler der Top 32 ihr Land. Dabei werden die gesetzten Länder (8) den ungesetzten Nationen (24) zugelost. Auch Deutschland wird mit einem Team vertreten sein.

