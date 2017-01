Stars en Masse an einem Wochenende

Montag, 23.01.2017

Die NFL-Playoffs sind vorbei und der Super Bowl LI wirft seine Schatten voraus. Doch bevor die zwei besten Teams des Jahres den Champion der besten Footballliga der Welt ausspielen, sind erstmal die All-Stars dran. Im Pro Bowl in Orlando machen die AFC und NFC unter sich aus, wer die beste Conference der Liga ist. Das Duell gibt es auf DAZN in der Nacht zum Montag um 2 Uhr.

Doch das ist nicht das einzige All-Star-Event am Sonntag. Zuvor nämlich geben sich die besten Kufencracks der Welt die Ehre. Die NHL lädt zum All-Star Game, das wie schon im letzten Jahr kein traditonelles Spiel mehr ist. Stattdessen treten die vier Divisions der NHL im Drei-gegen-Drei-Format gegeneinander an und spielen einen Champion aus. DAZN überträgt das Viererturnier am Sonntag um 21.30 Uhr live.

Und auch die Freunde des gepflegten Pfeilwurfs kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Bereits ab Freitag geht die Darts-Elite in Milton Keynes im PDC Masters an den Start. die 16 besten Spieler auf der Turnier werden erwartet. Michael Van Gerwen ist der Titelverteidiger. Los geht's auf DAZN am Freitag um 20 Uhr.

