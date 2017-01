Part: Noch einmal Darts-Weltmeister werden

Montag, 23.01.2017

"Mein Ziel ist es, die WM zum vierten Mal zu gewinnen", sagte Part am Samstag.

Für die letzten beiden WM-Turniere im Londoner Alexandra Palace hatte sich der 50-Jährige nicht einmal qualifiziert. Das soll sich in diesem Jahr ändern: "Ich will die Weltmeisterschaft erreichen, koste es, was es wolle. Das klingt verrückt, aber ich will diese Chance."

Part gewann den WM-Titel bei der PDC zweimal: Im Jahr 2003 bezwang er Phil Taylor im Finale mit 7:6, 2008 gewann er mit 7:2 gegen Kirk Shepherd. In der Geschichte der PDC ist Part der einzige nicht-europäische Weltmeister. Darüber hinaus holte Part den Titel bei der BDO im Jahr 1994, als er Bobby George im Endspiel mit 6:0 bezwang.

Am Wochenende sicherte sich Part bei der PDC Qualifying School ein Ticket für die Pro Tour - interessanterweise mit einem 5:2-Sieg bei der Wiederauflage des 2008er WM-Finals gegen Kirk Shepherd.

