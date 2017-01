Einbruch bei Mensur? Elmar: "Gefahr ist da"

Freitag, 27.01.2017

"Bei ihm wird der Beginn des Jahres wichtig sein. Mensur hat jetzt natürlich Druck, weil er auch Punkte zu verteidigen hat", sagte Paulke im Gespräch mit SPOX.

Suljovic wäre nicht der erste Spieler, der nach einem starken Jahr Probleme hat, sich in der Spitze zu etablieren. "Stephen Bunting ist auch nach einem guten Jahr ein bisschen eingebrochen. Die Gefahr ist da", erklärte Paulke weiter.

Paulke zufolge wäre ein guter Jahresbeginn essentiell für ein erfolgreiches Jahr 2017, denn dann "nimmt er direkt wieder den Schwung mit und etabliert sich dauerhaft in den Top10".

Der 44-jährige Österreicher steht derzeit auf Platz acht der Order of Merit. Am Wochenende findet mit dem Masters 2017 das erste große Turnier seit der WM 2017, bei der Suljovic in der zweiten Runde an Mark Webster gescheitert war, statt.

Suljovic trifft in der ersten Runde auf Jelle Klaasen, ehe es in Runde zwei zu einem Aufeinandertreffen mit Michael van Gerwen kommen könnte.

