Elmar: MvG? "Atmet er auch mal durch?"

Freitag, 27.01.2017

"Wir kommen nicht an dem Namen Michael van Gerwen vorbei", sagte Paulke gegenüber SPOX auf die Frage, wer für ihn als Favorit beim Masters 2017 ins Rennen geht. "Man fragt sich bei ihm immer: Atmet er mal durch? Lässt er mal ein bisschen nach oder macht er direkt wieder Alarm?"

Dabei glaubt Paulke nicht daran, dass der 27-jährige Niederländer nach dem Fabeljahr 2016 mit weniger Ehrgeiz zu den Turnieren fährt. "Van Gerwen hat bereits gesagt, dass er die Turniersiege bestätigen will und man muss davon ausgehen, dass er wieder zur Attacke bläst", so der Kommentator weiter.

Dabei ist Paulke sogar davon überzeugt, dass van Gerwen in seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist und phasenweise sogar noch besser spielen kann. "Sein letztes Jahr war schon unfassbar gut. Da landeten ja fast zwei Darts pro Aufnahme im Triple", sagte Paulke und fügte an: "Aber van Gerwen kann in einzelnen Spielen vielleicht noch eine Schippe drauflegen."

