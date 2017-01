Taylor haut Snakebite raus

Sonntag, 29.01.2017

Viertelfinale

Sonntag, 29. Januar 2017, 14.45 Uhr: Best of 19 Legs

Phil Taylor - Peter Wright 10:5

Guter Auftritt von Taylor, der gegen Wright schnell auf 4:1 davon zog und spätestens mit dem Break zum 8:4 alles klar machte. Wright zeigte bei eigenem Anwurf aber auch teilweise eklatante Schwächen: So kam er bei seinem ersten Leg dreimal in Folge nicht über 60 Punkte hinaus und lief dem Break so früh hinterher - und bei 4:7 passierte ihm das Malheur noch einmal.

Taylor hatte eine vergleichsweise geringere Checkout-Quote (10/18) als Wright (5/7), ihm reichte jedoch sein Average von knapp über 100 Punkten, um viel mehr Chancen zu bekommen. Snakebite blieb bei einem Average unter 95 Punkten und warf nur zweimal die 180 (Taylor: 4).

Gary Anderson - Raymond van Barneveld

Erlebe die Darts-Masters live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat

Robert Thornton - Adrian Lewis

Michael van Gerwen - Mensur Suljovic