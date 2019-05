Canelo vor Megafight gegen Jacobs: "Ich gehe Samstag auf Knockout"

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3 Uhr LIVE auf DAZN) kommt es in der T-Mobile Arena in Las Vegas zum WM-Vereinigungs-Kampf im Mittelgewicht zwischen dem Mexikaner Saul "Canelo" Alvarez (50-1-2, 34 K.o.) und Daniel Jacobs (35-2, 29 K.o.). Canelo macht keinen Hehl aus seiner Absicht.

"Im Boxsport kann alles passieren. Natürlich auch ein Knockout", sagte Alvarez im Rahmen der Pressekonferenz in Las Vegas am späten Mittwochabend. "Glauben Sie mir, ich werde Samstag auf Knockout gehen. Mir ist es völlig egal, ob mein Gegner größer ist als ich oder stärker oder kleiner - darum habe ich mich noch nie gekümmert. Ich habe die Fähigkeiten und die Erfahrung, um mit allem fertig zu werden."

Alvarez hält aktuell die beiden WBC- und WBA-Titel im Mittelgewicht. Mit einem Sieg über Jacobs, dem amtierender IBF-Weltmeister im Mittelgewicht, könnte er alle drei Titel auf sich vereinen.

© dazn

Jacobs will "der beste Mittelgewichtler seiner Generation" sein

"Wir sind bereit für Samstag. Ich bin bereit, weiter Boxgeschichte zu schreiben, wie ich das schon immer getan habe", sagte Alvarez.

Angesetzt ist der Kampf auf zwölf Runden in der T-Mobile-Arena von Las Vegas. Es ist Canelos erster Kampf seit dem Sieg über Gennady Golovkin im September. GGG nimmt es Anfang Juni in New York und auf DAZN mit Steve Rolls auf.

"Das ist die Chance meines Lebens und ich will der Welt zeigen, dass ich der beste Mittelgewichtler meiner Generation bin", entgegnete Jacobs. "Das sage ich zwar schon eine ganze Weile, aber jetzt habe ich endlich die Gelegenheit dazu. Sie dürfen sich auf ein Feuerwerk gefasst machen, meisterliches Boxen, Durchhaltevermögen und - das Wichtigste überhaupt - Mut."

Boxenkampf: Statistiken von Alvarez und Jacobs