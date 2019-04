Boxen, Gennady "GGG" Golovkin vs. Steve Rolls: Termin, TV-Übertragung, Stats

Im September musste Gennady Golovkin seine erste Niederlage einstecken. Im März unterzeichnete er mit DAZN den Vertrag seines Lebens. Jetzt will er wieder auf die Siegerstraße finden. Alle Informationen zum Kampf gegen Steve Rolls findet ihr hier.

Gennady Golovkin feiert sein DAZN-Debüt! Sichere dir jetzt dein Gratismonat und verfolge den Kampf gegen Steve Rolls live.

Zur Rückkehr nach seiner ersten Niederlage überhaupt geht es für Gennady Golovkin gegen den eher unbekannten Kanadier Steve Rolls. Der wird für den Kampf in der Mittelgewichtsklasse trotz 19 Siegen in 19 Kämpfen als großer Außenseiter gehandelt.

Im September musste sich der Kasache erstmals nach 20 Titelverteidigungen Saul "Canelo" Alvarez geschlagen geben. Im Rückkampf der beiden werteten die Punktrichter entschieden erst im Rückkampf zugunsten Canelos.

Canelo seinerseits steht schon bald wieder im Ring. Der Mexikaner nimmt es am 5. Mai auf DAZN mit Daniel Jacobs auf.

Gennady Golovkin vs. Steve Rolls: Termin, Ansetzung, Ort

Golovkin unterzeichnete Anfang März einen Megavertrag mit DAZN und wird sein Debüt im ehrwürdigen Madison Square Garden in New York feiern. Nur eine Woche nach dem heiß erwarteten Schwergewichtskampf zwischen Anthony Joshua und Jarrell Miller geht es für den 37-Jährigen in der Nacht vom 8. Juni auf den 9. Juni gegen Rolls zur Sache.

Beide Hauptkämpfer werden am Montag, den 22. April, zu einer zweitägigen Pressetour antreten. Diese beginnt im Madison Square Garden und endet einen Tag darauf in Los Angeles.

Tickets für die Veranstaltung können Fans und Interessierte ab dem 20. April ergattern. Die Preisspanne wird zwischen 50 und 750 Dollar erwartet.

Golovkin - Rolls: Übertragung im LIVE-STREAM

Der Kampf zwischen Golovkin und Rolls wird ausschließlich auf DAZN zu sehen sein. Der Kasache unterzeichnete im September einen Multi-Millionen-Vertrag mit der Streaming-Plattform.

Dieser Kontrakt sieht vor, dass "GGG" für den Rest seiner Karriere auf DAZN kämpfen wird. In den kommenden drei Jahren wird er zweimal pro Jahr einen Kampf auf der Plattform austragen.

Ab 2020 wird Golovkin zwei zusätzliche Cards pro Jahr auf DAZN präsentieren. Die Kämpfe werden für DAZN-Kunden ohne Zusatzkosten zu sehen sein und nicht wie bei seinen vorherigen Kämpfen ein Pay-Per-Event darstellen.

Für Golovkins Kampf bietet sich die Nutzung eines Probemonats der Streaming-Plattform an. Folgend würde das monatlich kündbare Abonnement lediglich 9,99 Euro kosten.

Neben tollen Kämpfen wie denen von Golovkin oder dem ebenfalls bei DAZN unter Vertrag stehendem Alvarez bietet die Plattform auch weiteren Spitzensport aller Arten an. So gibt es hier auch Handball, Tennis, Eishockey, Basketball und vieles mehr zu verfolgen.

Auch die Herzen der Fußballfans schlagen auf DAZN höher. Neben der Champions- und Europa-League zeigt die Platform internationalen Spitzenfußball in Hülle und Fülle und die Highlights der 1. und 2. Bundesliga.

Boxkampf: Die Statistiken zu Golovkin und Rolls