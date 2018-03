Boxen - Dillian Whyte im Porträt: Das ist Anthony Joshuas größter Rivale

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Miami Open Women Single Live WTA Miami: Tag 4 Friendlies Live Russland -

Brasilien Premiership Bath -

Exeter Friendlies Argentinien -

Italien NBA Jazz @ Spurs A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea Premiership Saracens -

Harlequins League One Shrewsbury -

Wimbledon Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 League Two Luton -

Barnet Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NCAA Division I Florida State -

Michigan Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts County Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 BSL Anadolu Efes -

Tofas NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Pressekonferenz Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Public Workout Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast League One Blackburn -

Bradford MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande World Championship Boxing Anthony Joshua vs Joseph Parker: Weigh-In Championship Brentford -

Sheffield Utd European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics BSL Besiktas -

Banvit Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single WTA Miami: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand NBA Hornets @ Wizards Coupe de la Ligue PSG -

Monaco MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham NHL Bruins @ Flyers Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning Championship Preston -

Derby County Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 1 Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 2 Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Basketball Champions League Monaco -

Banvit Championship Fulham -

Leeds MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 3 Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco MLB Rays @ Yankees Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Tag 4 MLB Mets @ Nationals Premier League Darts Premier League: Liverpool CEV Champions League (W) Novara -

Galatasaray Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Tag 4 MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals Copa Libertadores Estudiantes -

Santos NBA Wizards @ Cavaliers

Am Samstag will Dillian Whyte durch die Titelverteidigung seines WBC-International-Heavyweight-Gürtels gegen Lucas Browne (ab 20 Uhr LIVE auf DAZN) dem nächsten Kampf gegen seinen großen Rivalen Anthony Joshua ein Stück näherkommen. SPOX blickt auf die bisherige Karriere des "Body Snatchers" zurück.

"Fuck easy!" Dillian Whyte steht im Ring einer Trainingshalle und schnauzt seinen Coach Jonathan Banks an. Der ehemalige Trainer von Wladimir Klitschko hatte ihn beruhigen wollen. Schließlich sollte Whytes Sparringpartner Kash Ali nicht dasselbe Schicksal erleiden wie sein Vorgänger. Der hatte das Training frühzeitig abbrechen müssen, nachdem ihm Whyte die Nase brach.

Dass der als "Body Snatcher" (Leichenräuber) bekannte Boxer wenig mit der besonnenen, ruhigen Art des ehemaligen ukrainischen Schützlings von Banks zu tun hat, wird schnell klar. Whyte geht in und neben dem Ring deutlich aggressiver zu Werke, ist bekannt für seine Provokationen in den sozialen Netzwerken.

Whytes Vater fordert: "Ertrinke oder schwimm!"

Die explosive Ader der aktuellen Nummer Eins im WBC Boxing Ranking kommt nicht von ungefähr. Der in Jamaika geborene Brite musste in seiner Jugend einiges durchmachen. Als Whyte zwei Jahre alt war, machte sich seine Mutter in Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach London auf. Der künftige Boxstar blieb in Armut in Jamaika zurück und versuchte durch Stehlen und Sammeln von Pfandflaschen am Strand und im Müll etwas Geld und Essen aufzubringen.

Die starke Mentalität, die Whyte heute im Ring auszeichnet, entwickelte er bereits in dieser frühen Phase seines Lebens. Gegenüber skysport erzählte Whyte, dass ihn sein Vater eines Tages beim Fischen mit den Worten "ertrinke oder schwimm" aus dem Boot warf, obwohl Whyte nicht schwimmen konnte. "Am Ende lernte ich zu schwimmen."

Von der Kindheit in Jamaika zum "King of South London"

Sich Durchzubeißen ist eine Eigenschaft, die auch im Londoner Stadtteil Brixton gefragt ist. Viele Migranten aus karibischen Ländern wohnen hier in vielen grauen Betonklötzen. Die Gegend ist bekannt für eine hohe Kriminalitätsrate und Bandenkämpfe. Neben einer Garage mit heruntergekommenen und defekten Autos trainiert Whyte derzeit hier für den Kampf gegen Lucas Browne (Sa., ab 20 Uhr im Livestream) .

Mit zwölf Jahren kam der selbsternannte "King of South London" hierher und folgte so seiner Mutter nach England. Die Lebenssituation besserte sich für Whyte allerdings durch den Umzug nicht. Schnell wurde er Teil der örtlichen Bandenbewegungen, wurde mehrmals angeschossen und mit Messern gestochen.

Whytes erster Kampf gegen Dauerrivale Anthony Joshua

Kurz nachdem er aufgrund mehrerer Straftaten einer langen Gefängnisstrafe nur knapp entrann, führte ein Freund Whyte ins Kickboxing ein. "Ich wusste, dass es meine einzige Chance im Leben ist", sagt Whyte heute. Diese Chance ergriff er mit Bravour. Fünf Jahre lang belegte der heute 29-Jährige Platz eins im Kickboxen in der Kategorie über 95kg und führte auch erste Kämpfe im Amateurboxen. In seinen ersten Kämpfen sorgte er vor allem deswegen für Aufsehen, da einer seiner Kontrahenten nach einem Schlag im Kampf mehrere Wochen im Koma lag.

Aus heutiger Sicht ist vor allem einer von Whytes damaligen Gegnern besonders interessant. 2009 traf er das erste Mal auf seinen großen Konkurrenten Anthony Joshua. Die beiden standen zu der Zeit noch am Anfang ihrer Boxkarrieren und lieferten sich in einer kleinen Halle in London einen Kampf über drei Runden. Am Ende des Kampfes gewann Whyte nach Punkten gegen den künftigen Superstar, der sich am 31. März mit Joseph Parker in einem Vereinigungskampf misst (live auf DAZN).

Seite 1: Whyte vor seiner Boxkarriere: Von der Armut in Jamaika zur Kriminalität in London

Seite 2: Whyte als Profiboxer: Doping, Niederlage gegen Joshua, Umstellung des Trainings