Boxen, WM-Kampf im Halbschwergewicht: Wo kann ich Kovalev gegen Mikhalkin live sehen?

NBA So 18.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Argentina Open Men Single Live ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single Live ATP New York: Halbfinale NCAA Division I Live Indiana @ Iowa Primera División Live Malaga -

Valencia Serie A Live CFC Genua -

Inter Mailand Copa del Rey Live Gran Canaria -

Barcelona NCAA Division I Live Texas A&M @ Arkansas NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes Superliga Banfield -

Boca Juniors NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkisch) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA Lakers @ Heat A-League Melbourne City -

Melbourne Victory UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals

Anfang März kommt es im legendären Madison Square Garden zum WM-Kampf im Halbschwergewicht zwischen Champion Sergey Kovalev und Herausforderer Igor Mikhalkin. DAZN überträgt das Duell live! SPOX liefert alle Informationen zum Livestream und dem Kampf an sich.

Bei seinem letzten Auftritt im Madison Square Garden in New York gewann Sergey Kovalev per K.o. gegen Vyacheslav Shabranskyy und holte sich damit seinen früheren Titel als Weltmeister im Halbschwergewicht der WBO zurück. Zu seiner ersten Titelverteidigung kehrt Kovalev nun an die Stätte seines jüngsten Triumphs zurück.

Wann und wo findet Kovalev gegen Mikhalkin statt?

Der WM-Kampf im Halbschwergewicht zwischen WBO-Weltmeister Sergey Kovalev und Igor Mikhalkin findet am 3. März im Madison Square Garden in New York statt. Eine genaue Startzeit steht derweil noch nicht fest.

Wo kann ich Kovalev gegen Mikhalkin live sehen?

Den WM-Kampf zwischen Kovalev und Mikhalkin könnt Ihr live auf DAZN schauen. DAZN zeigt immer wieder ausgewählte Box-Highlights und darüber hinaus diverse andere Sportarten wie alle vier Ligen im US-Sport (MLB, NFL, NBA, NHL) sowie europäischen Spitzenfußball live und on-demand.

Um DAZN schauen zu können, benötigt man lediglich einen Account, der mit einem kostenlosen Probemonat für Neukunden startet. Anschließend kostet der Streaming-Service 9,99 im Monat und ist monatlich kündbar.

Einen Überblick über das gesamte Programm von DAZN findet Ihr hier.

Infos zu Sergey Kovalev

Sergey Kovalev Kampfname Krusher Geburtstag/Geburtstort 2. April 1983 in Kopeisk/Russland Größe 1,83 m Gewichtsklasse Halbschwergewicht Stil Linksausleger Bilanz 31-2-1 (27 K.o.)

Kovalev ist mittlerweile 34 Jahre alt und hielt bis zum November 2016 die WM-Gürtel der Verbände IBF, WBA und WBO, doch dann folgte ein Niederlage gegen Andre Ward, die zumindest mal äußerst kontrovers über 12 Runden ausfiel. Es kam zum Rückkampf der beiden im Juni 2017 und dieses Mal war es eine klare Angelegenheit - Ward siegte nach technischem K.o. und behielt alle drei Gürtel.

Kovalev wiederum kam am 25. November zurück und gewann den Kampf um den dann vakanten WBO-Gürtel im Halbschwergewicht gegen Shabranskyy, den er nun gegen Mikhalkin erstmals verteidigen will.

Sergey Kovalev - seine letzten fünf Kämpfe

Gegner Datum Ort Ergebnis Vyacheslav Shabranskyy (UKR) 25.11.2017 New York Sieg durch TKO (2. Runde) Andre Ward (USA) 17.6.2017 Las Vegas Niederlage durch TKO (8. Runde) Andre Ward (USA) 19.11.2016 Las Vegas Niederlage durch UD Isaac Chilemba (MAW) 11.7.2016 Jekaterinburg Sieg durch UD Jean Pascal (CAN) 30.1.2016 Montreal Sieg durch RTD (7. Runde)

Infos zu Igor Mikhalkin

Igor Mikhalkin Geburtstag/Geburtsort 31. Mai 1985 in Irkutsk/Russland Größe 1,85 m Gewichtsklasse Halbschwergewicht Stil Rechtsausleger Bilanz 21-1-0 (9 K.o.)

Mikhalkin kommt ebenfalls aus Russland, ist jedoch in Deutschland ansässig. Entsprechend unbekannt ist er gerade in den USA. Mikhalkin war früher Europameister im Halbschwergewicht und gewann seine letzten zehn Kämpfe in Serie. Darunter war auch ein harter Fight über zwölf Runden gegen Doudou Ngumbu am 2. Dezember in Frankreich.

Mikhalkin wäre an der Reihe gewesen für einen Weltmeisterschafts-Ausscheidungskampf gegen Marcus Browne, doch als die Möglichkeit aufkam, um den WBO-Gürtel gegen Kovalev in den Staaten zu boxen, zog er zurück. Es wird seine Premiere in den USA sein.

Igor Mikhalkin - seine letzten fünf Kämpfe

Gegner Datum Ort Ergebnis Doudou Ngumbu (FRA) 2.12.2017 Le Cannet Sieg durch UD Thomas Oosthuizen (RSA) 19.5.2017 Hamburg Sieg durch UD Yevgeni Makhteienko (UKR) 18.3.2017 Malmö Sieg durch UD Patrick Bois (FRA) 12.3.2016 Levallois-Perret Sieg durch UD Hugo Kasperski (FRA) 9.10.2015 Clermont-Ferrand Sieg durch UD

