13. Mai! Feigenbutz-Kampf terminiert

Freitag, 31.03.2017

"Ich freue mich, dass ich wieder in der Heimat boxen kann", ließ der Deutsche in einer Pressemittelung verlauten. Feigenbutz bereitet sich mit seinem neuen Trainer Valentin Silaghi seit Wochen auf den Kampf vor. "Ich möchte so schnell wie möglich wieder um die Weltmeisterschaft boxen."

Manager Rainer Gottwald traut seinem Schützling in diesem Jahr einiges zu. "2017 wird Vincents Jahr, davon bin ich überzeugt. Er wird schon in Rheinstetten zeigen, dass er ganz nach oben gehört und er wird mit seinem Kampf die Fans begeistern."

Der Austragungsort ist ein gutes Omen für den 21-Jährigen: Am 3. Dezember 2016 sicherte er sich dort mit einem K.o.-Sieg gegen Mike Keta den IBF-Gürtel.

Alle News zum Boxen